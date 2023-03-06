https://sputnik-georgia.ru/20230306/registratsiya-pervoklassnikov-startovala-v-gruzii-275471193.html
Регистрация первоклассников стартовала в Грузии
Регистрация первоклассников стартовала в Грузии
В новом учебном году в первый класс смогут пойти дети, которым шесть лет исполнится до 1 октября 06.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-06T11:11+0400
2023-03-06T11:11+0400
2023-03-06T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Регистрация первоклассников к 2023-2024 учебному году началась в Грузии с 6 марта, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки.В этом году вступило в силу изменение, согласно которому во время 2022-2023 учебного года попасть в первый класс смогут дети, которым шесть лет исполнится до 1 октября, а не до 15 сентября, как было раньше.Первый этап регистрацииПервый этап регистрации начался 6 марта и продлится до 20 марта включительно. Пройти регистрацию на первом этапе смогут дети со специальными образовательными нуждами.Родители этих детей должны обратиться с заявлением к госшколе, в которую хотят отдать своего ребенка. Администрация школы зарегистрирует ребенка в информационной системе образования (EMIS). Для подтверждения особого статуса ребенка родителям требуется заполнить в школе специальную форму обращения, утвержденную указом министра образования.Из школы эти анкеты будут направлены в министерство образования. Мультидисциплинарная команда оценит ребенка и установит его образовательные нужды. В случае подтверждения спецстатуса, ребенок будет зачислен в школу на основе соответствующей документации. Родители детей должны предоставить документацию с 21 марта до 28 апреля включительно.Грузинских школьников обучат медиаграмотности>>Учениками с особенными образовательными нуждами считаются дети с физическими ограничениями, нарушениями в интеллектуальном развитии, нарушениями в навыках учебы, в сенсорном развитии (слуха или зрения), с нарушениями развития речи, эмоциональными и поведенческими нарушениями, а также дети с аутизмом, те, которые нуждаются в длительной госпитализации, или те, кто испытывает сложности, связанные с социальными факторами, из-за которых ребенок не может отвечать требованиям национального учебного плана.Родители тех детей, которым не подтвердят специальный образовательный статус, смогут зарегистрировать детей на следующих этапах.Второй этап регистрацииВторой этап регистрации стартует 2 мая и продлится до 15 мая включительно. В школу могут зарегистрировать детей, братья или сестры которых уже учатся в определенной школе, либо дети, чьи родители являются сотрудниками школы. Также на втором этапе могут регистрировать двух или больше детей из одной семьи, которые одновременно идут в первый класс.Необходимые документы родители должны предоставить школе. Регистрацию обеспечивает школа.Третий этапТретий этап – это всеобщая онлайн-регистрация на сайте registration.emis.ge. Она начнется 17 мая и продлится до 9 июня включительно.Родители смогут предоставить документацию зарегистрированного ребенка с 13 июня до 24 июня включительно. Пройти регистрацию можно будет на официальном сайте информационной системы управления образованием. Если документация не будет предоставлена в установленные сроки, регистрация автоматически будет упразднена.Четвертый этапЧетвертый этап регистрации начнется с 28 июня и продлится до 12 июля включительно. Этот этап касается непосредственно тех школ, в которых окажутся свободные места. В этот период зарегистрироваться смогут дети, которые не сумели сделать этого во время предыдущих этапов.Какими новшествами встречают новый учебный год школы Грузии?>>После прохождения регистрации родители должны предоставить школе следующие документы: заявление законного представителя ученика, копии удостоверения личности родителей и свидетельство о рождении ребенка.Министерство призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации, чтобы процесс зачисления ребенка в школу был беспрепятственным.Ежегодно в государственных школах Грузии около 60 тысяч свободных мест.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, образование в грузии, образование, школа
грузия, общество, новости, образование в грузии, образование, школа
Регистрация первоклассников стартовала в Грузии
В новом учебном году в первый класс смогут пойти дети, которым шесть лет исполнится до 1 октября
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Регистрация первоклассников к 2023-2024 учебному году началась в Грузии с 6 марта, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки.
В этом году вступило в силу изменение, согласно которому во время 2022-2023 учебного года попасть в первый класс смогут дети, которым шесть лет исполнится до 1 октября, а не до 15 сентября, как было раньше.
Первый этап регистрации
Первый этап регистрации начался 6 марта и продлится до 20 марта включительно. Пройти регистрацию на первом этапе смогут дети со специальными образовательными нуждами.
Родители этих детей должны обратиться с заявлением к госшколе, в которую хотят отдать своего ребенка. Администрация школы зарегистрирует ребенка в информационной системе образования (EMIS). Для подтверждения особого статуса ребенка родителям требуется заполнить в школе специальную форму обращения, утвержденную указом министра образования.
Из школы эти анкеты будут направлены в министерство образования. Мультидисциплинарная команда оценит ребенка и установит его образовательные нужды. В случае подтверждения спецстатуса, ребенок будет зачислен в школу на основе соответствующей документации. Родители детей должны предоставить документацию с 21 марта до 28 апреля включительно.
Учениками с особенными образовательными нуждами считаются дети с физическими ограничениями, нарушениями в интеллектуальном развитии, нарушениями в навыках учебы, в сенсорном развитии (слуха или зрения), с нарушениями развития речи, эмоциональными и поведенческими нарушениями, а также дети с аутизмом, те, которые нуждаются в длительной госпитализации, или те, кто испытывает сложности, связанные с социальными факторами, из-за которых ребенок не может отвечать требованиям национального учебного плана.
Родители тех детей, которым не подтвердят специальный образовательный статус, смогут зарегистрировать детей на следующих этапах.
Второй этап регистрации
Второй этап регистрации стартует 2 мая и продлится до 15 мая включительно. В школу могут зарегистрировать детей, братья или сестры которых уже учатся в определенной школе, либо дети, чьи родители являются сотрудниками школы. Также на втором этапе могут регистрировать двух или больше детей из одной семьи, которые одновременно идут в первый класс.
Необходимые документы родители должны предоставить школе. Регистрацию обеспечивает школа.
Третий этап
Третий этап – это всеобщая онлайн-регистрация на сайте registration.emis.ge. Она начнется 17 мая и продлится до 9 июня включительно.
Родители смогут предоставить документацию зарегистрированного ребенка с 13 июня до 24 июня включительно. Пройти регистрацию можно будет на официальном сайте информационной системы управления образованием. Если документация не будет предоставлена в установленные сроки, регистрация автоматически будет упразднена.
Четвертый этап
Четвертый этап регистрации начнется с 28 июня и продлится до 12 июля включительно. Этот этап касается непосредственно тех школ, в которых окажутся свободные места. В этот период зарегистрироваться смогут дети, которые не сумели сделать этого во время предыдущих этапов.
После прохождения регистрации родители должны предоставить школе следующие документы: заявление законного представителя ученика, копии удостоверения личности родителей и свидетельство о рождении ребенка.
Министерство призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации, чтобы процесс зачисления ребенка в школу был беспрепятственным.
Ежегодно в государственных школах Грузии около 60 тысяч свободных мест.