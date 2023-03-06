https://sputnik-georgia.ru/20230306/registratsiya-pervoklassnikov-startovala-v-gruzii-275471193.html

Регистрация первоклассников стартовала в Грузии

Регистрация первоклассников стартовала в Грузии

В новом учебном году в первый класс смогут пойти дети, которым шесть лет исполнится до 1 октября 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Регистрация первоклассников к 2023-2024 учебному году началась в Грузии с 6 марта, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки.В этом году вступило в силу изменение, согласно которому во время 2022-2023 учебного года попасть в первый класс смогут дети, которым шесть лет исполнится до 1 октября, а не до 15 сентября, как было раньше.Первый этап регистрацииПервый этап регистрации начался 6 марта и продлится до 20 марта включительно. Пройти регистрацию на первом этапе смогут дети со специальными образовательными нуждами.Родители этих детей должны обратиться с заявлением к госшколе, в которую хотят отдать своего ребенка. Администрация школы зарегистрирует ребенка в информационной системе образования (EMIS). Для подтверждения особого статуса ребенка родителям требуется заполнить в школе специальную форму обращения, утвержденную указом министра образования.Из школы эти анкеты будут направлены в министерство образования. Мультидисциплинарная команда оценит ребенка и установит его образовательные нужды. В случае подтверждения спецстатуса, ребенок будет зачислен в школу на основе соответствующей документации. Родители детей должны предоставить документацию с 21 марта до 28 апреля включительно.Грузинских школьников обучат медиаграмотности>>Учениками с особенными образовательными нуждами считаются дети с физическими ограничениями, нарушениями в интеллектуальном развитии, нарушениями в навыках учебы, в сенсорном развитии (слуха или зрения), с нарушениями развития речи, эмоциональными и поведенческими нарушениями, а также дети с аутизмом, те, которые нуждаются в длительной госпитализации, или те, кто испытывает сложности, связанные с социальными факторами, из-за которых ребенок не может отвечать требованиям национального учебного плана.Родители тех детей, которым не подтвердят специальный образовательный статус, смогут зарегистрировать детей на следующих этапах.Второй этап регистрацииВторой этап регистрации стартует 2 мая и продлится до 15 мая включительно. В школу могут зарегистрировать детей, братья или сестры которых уже учатся в определенной школе, либо дети, чьи родители являются сотрудниками школы. Также на втором этапе могут регистрировать двух или больше детей из одной семьи, которые одновременно идут в первый класс.Необходимые документы родители должны предоставить школе. Регистрацию обеспечивает школа.Третий этапТретий этап – это всеобщая онлайн-регистрация на сайте registration.emis.ge. Она начнется 17 мая и продлится до 9 июня включительно.Родители смогут предоставить документацию зарегистрированного ребенка с 13 июня до 24 июня включительно. Пройти регистрацию можно будет на официальном сайте информационной системы управления образованием. Если документация не будет предоставлена в установленные сроки, регистрация автоматически будет упразднена.Четвертый этапЧетвертый этап регистрации начнется с 28 июня и продлится до 12 июля включительно. Этот этап касается непосредственно тех школ, в которых окажутся свободные места. В этот период зарегистрироваться смогут дети, которые не сумели сделать этого во время предыдущих этапов.Какими новшествами встречают новый учебный год школы Грузии?>>После прохождения регистрации родители должны предоставить школе следующие документы: заявление законного представителя ученика, копии удостоверения личности родителей и свидетельство о рождении ребенка.Министерство призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации, чтобы процесс зачисления ребенка в школу был беспрепятственным.Ежегодно в государственных школах Грузии около 60 тысяч свободных мест.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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