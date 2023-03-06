https://sputnik-georgia.ru/20230306/slushanie-skandalnykh-zakonoproektov-v-gruzii-v-parlamente-nakhodyatsya-sotrudniki-spetssluzhb-275489091.html

Слушание скандальных законопроектов в Грузии: в парламенте находятся сотрудники спецслужб?

Слушание скандальных законопроектов в Грузии: в парламенте находятся сотрудники спецслужб?

В СГБ обвинили оппозиционные СМИ в распространении фейк-ньюсов 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T14:58+0400

2023-03-06T14:58+0400

2023-03-06T15:04+0400

грузия

новости

политика

тбилиси

сша

саломе зурабишвили

сгб

грузинская мечта

совет европы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0c/250322208_0:505:2731:2041_1920x0_80_0_0_fad076f1ea71b6613d03134f439a5e26.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. В Службе государственной безопасности Грузии опровергли информацию о нахождении сотрудников ведомства в здании парламента страны, где проходит комитетское слушание законопроектов об иноагентах. На данный момент на заседании комитета по юридическим вопросам идет обсуждение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Рассмотрение проходит в напряженной обстановке: на фоне словесного и физического противостояний, а также акции протеста. Как отмечено в заявлении СГБ, параллельно развивающимся в законодательном органе событиям, со стороны политических групп и некоторых СМИ распространяется фейк-ньюс якобы о том, что в здании парламента находятся сотрудники Службы госбезопасности. Сделанные со стороны политических групп заявления полностью служат введению общества в заблуждение и попытке дискредитации грузинских спецслужб, говорится в заявлении. Служба государственной безопасности призывает представителей СМИ, находящихся на территории парламента, воздержаться от распространения неподтвержденной информации. В настоящее время в парламенте введен режим ограниченного доступа. Как пояснили в парламенте, цель – защита безопасности депутатов, сотрудников аппарата и посетителей парламента, а также обеспечение условий работы. Скандальная инициатива и реакция По мнению авторов законопроекта, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. После того, как противники начали заявлять, что этот законопроект основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского FARA. Тогда критики заявили, что Грузии вообще не нужны такие законы, все это лишь поставит под удар евроинтеграцию страны. Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. А первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по их словам, полностью соответствует стандартам прав человека. Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах>>Тем не менее депутаты от "Грузинской мечты" намерены поддержать в первом чтении оба законопроекта, а далее отправить в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). Принят будет тот вариант, который получит лучшую оценку. Голосование планируется в конце июня. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето. Но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, тбилиси, сша, саломе зурабишвили , сгб, грузинская мечта, совет европы