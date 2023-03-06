https://sputnik-georgia.ru/20230306/v-parlamente-gruzii-usilivayut-mery-bezopasnosti-275467631.html

В парламенте Грузии усиливают меры безопасности

В парламенте Грузии усиливают меры безопасности

В юридическом комитете парламента в понедельник запланировано обсуждение законопроектов "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных... 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T08:32+0400

2023-03-06T08:32+0400

2023-03-06T09:46+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Режим ограниченного доступа вводится в парламенте Грузии в понедельник, 6 марта, говорится в заявлении аппарата законодательного органа.В юридическом комитете парламента в понедельник запланировано обсуждение законопроектов "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Их рассмотрение в четверг в комитетах привело к противостоянию и драке между депутатами от правящей партии и оппозиции.В документе отмечается, что ограничение не будет распространяться на аккредитованных журналистов и лиц, присутствующих на мероприятиях, заранее согласованных с профильным комитетом.Скандальная инициатива и реакцияПо мнению авторов законопроекта, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения.Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии.После того, как противники начали заявлять, что этот законопроект основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского FARA. Тогда критики заявили, что Грузии вообще не нужны такие законы, все это лишь поставит под удар евроинтеграцию страны.Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. А первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по их словам, полностью соответствует стандартам прав человека.Тем не менее депутаты от "Грузинской мечты" намерены поддержать в первом чтении оба законопроекта, а далее отправить в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). Принят будет тот вариант, который получит лучшую оценку. Голосование планируется в конце июня.Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето. Но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, парламент грузии, грузинская мечта, совет европы, оон, оппозиция