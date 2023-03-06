https://sputnik-georgia.ru/20230306/vopreki-protestam--komitet-parlamenta-gruzii-podderzhal-zakonoproekty-ob-inoagentakh-275505790.html

Вопреки протестам – комитет парламента Грузии поддержал законопроекты об "иноагентах"

Вопреки протестам – комитет парламента Грузии поддержал законопроекты об "иноагентах"

Спорные вопросы, в том числе касающиеся терминологии, будут обсуждены в рамках второго чтения, заявил глава юркомитета 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T22:32+0400

2023-03-06T22:32+0400

2023-03-06T22:37+0400

грузия

политика

новости

анри оханашвили

венецианская комиссия

совет европы

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал в первом чтении законопроекты "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов", инициированные партией "Сила народа", заявил глава комитета Анри Оханашвили. В парламенте зарегистрированы два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа". По его словам, спорные вопросы, в том числе касающиеся терминологии, будут обсуждены в рамках второго чтения. "И только по принципу, что нам важно обеспечить прозрачность, что информированность является важной составляющей в демократическом обществе. Руководствуясь этими принципами, мы предлагаем поддержать оба законопроекта", – отметил депутат. Оханашвили отметил, что оба законопроекта должны быть отправлены в Венецианскую комиссию, и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, которые должны соответствовать Конституции Грузии, депутаты должны обсудить дальнейшие вопросы. Обсуждение нового законопроекта об "иноагентах" в парламенте Грузии проходило на фоне словесного и физического противостояний и акции протеста. По мнению оппозиционеров, принятие законопроекта об "иноагентах" отрицательно скажется на возможности получить статус кандидата на вступление в ЕС для Грузии, кроме того они утверждают, что это вариант российского закона. Скандальная инициатива и реакция По мнению авторов законопроекта, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. После того, как противники начали заявлять, что этот законопроект основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского FARA. Тогда критики заявили, что Грузии вообще не нужны такие законы, все это лишь поставит под удар евроинтеграцию страны. Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. А первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по их словам, полностью соответствует стандартам прав человека. Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах>>Тем не менее депутаты от "Грузинской мечты" намерены поддержать в первом чтении оба законопроекта, а далее отправить в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). Принят будет тот вариант, который получит лучшую оценку. Голосование планируется в конце июня. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, анри оханашвили, венецианская комиссия, совет европы, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах