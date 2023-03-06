https://sputnik-georgia.ru/20230306/vopreki-protestam--komitet-parlamenta-gruzii-podderzhal-zakonoproekty-ob-inoagentakh-275505790.html
Вопреки протестам – комитет парламента Грузии поддержал законопроекты об "иноагентах"
Вопреки протестам – комитет парламента Грузии поддержал законопроекты об "иноагентах"
Спорные вопросы, в том числе касающиеся терминологии, будут обсуждены в рамках второго чтения, заявил глава юркомитета 06.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-06T22:32+0400
2023-03-06T22:32+0400
2023-03-06T22:37+0400
грузия
политика
новости
анри оханашвили
венецианская комиссия
совет европы
законопроект об иноагентах
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал в первом чтении законопроекты "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов", инициированные партией "Сила народа", заявил глава комитета Анри Оханашвили. В парламенте зарегистрированы два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа". По его словам, спорные вопросы, в том числе касающиеся терминологии, будут обсуждены в рамках второго чтения. "И только по принципу, что нам важно обеспечить прозрачность, что информированность является важной составляющей в демократическом обществе. Руководствуясь этими принципами, мы предлагаем поддержать оба законопроекта", – отметил депутат. Оханашвили отметил, что оба законопроекта должны быть отправлены в Венецианскую комиссию, и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, которые должны соответствовать Конституции Грузии, депутаты должны обсудить дальнейшие вопросы. Обсуждение нового законопроекта об "иноагентах" в парламенте Грузии проходило на фоне словесного и физического противостояний и акции протеста. По мнению оппозиционеров, принятие законопроекта об "иноагентах" отрицательно скажется на возможности получить статус кандидата на вступление в ЕС для Грузии, кроме того они утверждают, что это вариант российского закона. Скандальная инициатива и реакция По мнению авторов законопроекта, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. После того, как противники начали заявлять, что этот законопроект основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского FARA. Тогда критики заявили, что Грузии вообще не нужны такие законы, все это лишь поставит под удар евроинтеграцию страны. Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. А первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по их словам, полностью соответствует стандартам прав человека. Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах>>Тем не менее депутаты от "Грузинской мечты" намерены поддержать в первом чтении оба законопроекта, а далее отправить в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). Принят будет тот вариант, который получит лучшую оценку. Голосование планируется в конце июня. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, анри оханашвили, венецианская комиссия, совет европы, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
грузия, политика, новости, анри оханашвили, венецианская комиссия, совет европы, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
Вопреки протестам – комитет парламента Грузии поддержал законопроекты об "иноагентах"
22:32 06.03.2023 (обновлено: 22:37 06.03.2023)
Спорные вопросы, в том числе касающиеся терминологии, будут обсуждены в рамках второго чтения, заявил глава юркомитета
ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал в первом чтении законопроекты "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов", инициированные партией "Сила народа", заявил глава комитета Анри Оханашвили.
В парламенте зарегистрированы два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа".
"Оба проекта были единодушно поддержаны присутствующими на комитете. Здесь не идет речь о том, чтобы называть лиц агентами, и ни в коем случае не говорить о чем-то клеймящем и в негативном контексте... Такого нет", – сказал Оханашвили в эфире Первого канала.
По его словам, спорные вопросы, в том числе касающиеся терминологии, будут обсуждены в рамках второго чтения.
"И только по принципу, что нам важно обеспечить прозрачность, что информированность является важной составляющей в демократическом обществе. Руководствуясь этими принципами, мы предлагаем поддержать оба законопроекта", – отметил депутат.
Оханашвили отметил, что оба законопроекта должны быть отправлены в Венецианскую комиссию, и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, которые должны соответствовать Конституции Грузии, депутаты должны обсудить дальнейшие вопросы.
Обсуждение нового законопроекта об "иноагентах" в парламенте Грузии проходило на фоне словесного и физического противостояний и акции протеста.
По мнению оппозиционеров, принятие законопроекта об "иноагентах" отрицательно скажется на возможности получить статус кандидата на вступление в ЕС для Грузии, кроме того они утверждают, что это вариант российского закона.
Скандальная инициатива и реакция
По мнению авторов законопроекта, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения.
Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии.
После того, как противники начали заявлять, что этот законопроект основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского FARA. Тогда критики заявили, что Грузии вообще не нужны такие законы, все это лишь поставит под удар евроинтеграцию страны.
Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. А первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по их словам, полностью соответствует стандартам прав человека.
Тем не менее депутаты от "Грузинской мечты" намерены поддержать в первом чтении оба законопроекта, а далее отправить в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). Принят будет тот вариант, который получит лучшую оценку. Голосование планируется в конце июня.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето.
"Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.