https://sputnik-georgia.ru/20230307/bogataya-kultura-i-priroda-gruzii-mogut-mnogoe-predlozhit-miru---premer-275534222.html

Богатая культура и природа Грузии могут многое предложить миру – премьер

Богатая культура и природа Грузии могут многое предложить миру – премьер

Грузия выступает страной-хозяйкой на международной туристической выставке ITB Berlin 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T15:38+0400

2023-03-07T15:38+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что у страны есть потенциал как у туристического хаба.Накануне премьер выступил на гала-приеме по случаю открытия Международной выставки ITB Berlin, где в этом году Грузия стала страной-хозяйкой. Мероприятие открылось грандиозным грузинским концертом, программа которого была насыщенной и многообразной.По словам Гарибашвили, он представил международному сообществу концепцию безграничного гостеприимства Грузии. Премьер Грузии выступил на открытии туристической выставки в Берлине>>На торжественном гала-открытии присутствовали около 2,5 тысячи гостей высокого ранга из 181 страны мира. Гости могли ознакомиться с грузинской культурой, традициями и кухней.В рамках гала-открытия выставки прошло специальное мероприятие "Безграничная грузинская культура". На концерте прозвучал этно-джаз, электронные мотивы, классическая и традиционная музыка, концерт грузинского национального балета Сухишвили и симфонического оркестра Грузии, а также традиционное грузинское многоголосье в исполнении ансамбля Рустави.Грузинская программа на ITB BerlinОколо 80 представителей турсектора Грузии в ходе проведения выставки будут проводить презентацию на стенде Грузии, размещенной на 950 квадратных метрах.В рамках выставки пройдет дегустация грузинского вина и кулинарные мастер-классы. Будут представлены образцы ручной работы.Делегация из Грузии откроет дискуссию "Приключения Грузии, возможности, предложения и вызовы". В рамках выставки грузинская делегация примет участие в сессиях: "Круглый стол министров – формирование трансформации в глобальном масштабе" и "Гендерное равноправие в туризме"."Просто вау" – организаторы ITB Berlin о гала-приеме Грузии>>7 марта замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили представит презентацию о туристическом потенциале Грузии. Национальная администрация туризма проведет презентацию о деловом туризме Грузии.8 марта на турвыставке Берлина Грузия примет специальное мероприятие "Открытие приключенческого туризма в Грузии". Спикерами мероприятия будут руководители ассоциации горных гидов, ассоциации туроператоров и других организаций.Вместе с Национальной администрацией туризма в выставке примут участие около 80 компаний из Грузии, а также Департамент туризма и курортов Аджарии, мэрия Тбилиси, туристические ассоциации, организации управления места назначения, 44 туроператора и 23 гостиницы.В 2019 году до пандемии коронавируса выставка приняла 10 тысяч участников из 181 страны. Выставку посетили 160 тысяч гостей. Мероприятие освещали 500 представителей международных СМИ.ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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itb berlin, грузия, новости, туризм