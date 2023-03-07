https://sputnik-georgia.ru/20230307/kobakhidze-zakonoproekt-ob-inoagentakh-napravlen-protiv-npo-svyazannykh-s-oppozitsiey-275555072.html

Кобахидзе: законопроект об "иноагентах" направлен против НПО, связанных с оппозицией

Кобахидзе: законопроект об "иноагентах" направлен против НПО, связанных с оппозицией

Единственная пострадавшая сторона – это радикальная оппозиция, которой придется сделать прозрачными связанные с ней НПО, заявил депутат 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T22:43+0400

2023-03-07T22:43+0400

2023-03-07T22:51+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

грузинская мечта

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" направлен против НПО, связанных с оппозиционной партией "Единое национальное движение", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Правящая партия 7 марта поддержала проект "О прозрачности иностранного влияния", предполагающий объявление "агентами иностранного влияния" тех НПО и СМИ, 20% финансирования которых идет из-за рубежа. При этом он отметил, что после обеспечения прозрачности таким НПО будет отказано в финанисрованиии. "Когда будет обеспечена прозрачность, это будет носить превентивный эффект, и элементарно будет отказано в финансировании таким организациям, которые противостоят интересам церкви и государства и всему, с чем связана идентичность нашей страны", – сказал Кобахидзе. Новоизбранный Народный защитник Грузии обратился с призывом к полиции и участникам акции >>Единственная пострадавшая сторона – это радикальная оппозиция, которой придется сделать прозрачными связанные с ней НПО, добавил он. По его словам, "Грузинская мечта" с пониманием относится к "жертвам дезинформации" по поводу законопроекта и готова подробно предоставить им информацию о целях и задачах законопроекта.Причина протестаПравящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Полиция применила газ и водометы против протестующих в центре Тбилиси>>Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона.Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Премьер Грузии выступил в поддержку законопроекта об иноагентах>>Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах