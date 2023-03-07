https://sputnik-georgia.ru/20230307/premer-gruzii-vystupil-v-podderzhku-zakonoproekta-ob-inoagentakh-275530113.html

Премьер Грузии выступил в поддержку законопроекта об иноагентах

Премьер Грузии выступил в поддержку законопроекта об иноагентах

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя ажиотаж вокруг законопроектов об иноагентах, заявил, что вопрос принятия того... 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T15:15+0400

2023-03-07T15:15+0400

2023-03-07T15:34+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя ажиотаж вокруг законопроектов об иноагентах, заявил, что вопрос принятия того или иного закона является суверенным правом каждой страны.В парламенте зарегистрированы два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа". По словам премьера, последний был переведен с американского закона, а затем его адаптировали под нашу реальность. При этом, как отметил Гарибашвили, закон был принят в Америке в 1939 году и с тех пор он действует. Обсуждения законопроектов в парламенте прошли на фоне словесного и физического противостояний и акций протеста. По мнению оппозиционеров, принятие законопроекта об иноагентах отрицательно скажется на возможности Грузии получить статус кандидата на вступление в ЕС. Кроме того, они утверждают, что это вариант российского закона. Мат и драка в парламенте Грузии – страсти вокруг законопроекта об иноагентах не утихают>>Как отметил глава грузинского правительства, последние десять лет власти ведут страну на пути евроинтеграции. За время правления "Грузинской мечты" страна получила Соглашение об ассоциации, свободную торговлю, безвизовый режим, а теперь уже европейскую перспективу, чем, по словам Гарибашвили, окончательно подтвердилось, что Грузия станет полноправным членом ЕС. "Сейчас мы ждем статус. Наши власти делаею все, чтобы очень скоро получить этот статус. Любые спекуляции, которые мы услышали со стороны оппозиции, лишены всяких оснований", – заявил Гарибашвили. Понятно, что для многих вопрос может быть неприемлемым, но мы потому и являемся властью, чтобы делать то, что нужно стране, нашему народу, добавил премьер. По мнению премьера, текущая кампания является беспочвенной. "Я понимаю, что это для них болезненно. На протяжении многих лет они получали гранты в десятки миллионов долларов и не было никакой прозрачности, информации, подотчетности перед нашим обществом. Минимальный стандарт прозрачности и подотчетности – это то обязательное требование, которое полностью соответствует европейским и мировым стандартам", – заявил он. Депутаты от "Грузинской мечты" намерены поддержать в первом чтении оба законопроекта, а далее отправить в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). Принят будет тот вариант, который получит лучшую оценку. Голосование планируется в конце июня. Скандальная инициатива и реакция По мнению авторов законопроекта, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. Вопреки протестам – комитет парламента Грузии поддержал законопроекты об "иноагентах">>После того, как противники начали заявлять, что этот законопроект основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского FARA. Тогда критики заявили, что Грузии вообще не нужны такие законы, все это лишь поставит под удар евроинтеграцию страны. Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. А первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по их словам, полностью соответствует стандартам прав человека. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, сша, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта, совет европы