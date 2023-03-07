https://sputnik-georgia.ru/20230307/mvd-gruzii-razyasnilo-prichinu-primeneniya-spetssredstv-na-aktsii-protesta-v-tbilisi-275552938.html

МВД Грузии разъяснило причину применения спецсредств на акции протеста в Тбилиси

МВД Грузии разъяснило причину применения спецсредств на акции протеста в Тбилиси

Против участников акции применили водометы, перцовый спрей и слезоточивый газ 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T22:18+0400

2023-03-07T22:18+0400

2023-03-07T22:33+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

новости

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мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии разъяснило применение спецсредств насильственным характером на акции протеста. Ситуация накалилась после того, как участникам акции стало известно о принятии законопроекта об "иноагентах". Организаторы акции, среди которых лидеры оппозиционных партий, решили устроить цепь вокруг здания парламента.По данным МВД, участники акции попытались блокировать один из входов в парламент, применяли насилие по отношению к полицейским."В результате насильственных действий участников акции пострадали несколько правоохранителей, повреждена полицейская техника и снаряжение", – говорится в заявлении. По данным МВД, сила, примененная полицией, была пропорциональна действиям участников акции. "Несмотря на неоднократные призывы со стороны Министерства внутренних дел, участники акции продолжали насильственные действия, не подчинялись требованию полиции, после чего полиция в рамках полномочий, предусмотренных законом, использовала пропорциональную силу и специальные средства", – говорится в заявлении. МВД Грузии еще раз призвало участников акции и ее организаторов к соблюдению порядка и обещало пресечь любой факт правонарушения. В данный момент сотрудники полиции продолжают применять спецсредства – водометы, перцовый спрей и слезоточивый газ к участникам акции. Все прилегающие улицы к зданию парламента блокированы полицией. Участники акции стоят в начале улиц Читадзе и Чичинадзе, между ними и полицией происходят мелкие стычки. СМИ сообщают о десятках пострадавших от спецсредств полиции, части из них понадобилась госпитализация.Причина протестаПравящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Полиция применила газ и водометы против протестующих в центре Тбилиси>>Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона.Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Премьер Грузии выступил в поддержку законопроекта об иноагентах>>Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, новости, грузия, тбилиси, происшествия, акции, мвд грузии