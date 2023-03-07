https://sputnik-georgia.ru/20230307/ya-ne-ponimayu-logiki-vitse-premer-gruzii-o-zayavlenii-posla-ssha-275543156.html

Я не понимаю логики – вице-премьер Грузии о заявлении посла США

Я не понимаю логики – вице-премьер Грузии о заявлении посла США

Вице-премьер прокомментировала заявление посла США о законопроекте об "иноагентах" 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T18:55+0400

2023-03-07T18:55+0400

2023-03-07T19:55+0400

грузия

новости

политика

тея цулукиани

келли дегнан

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ,7 мар — Sputnik. Я не понимаю логики посла США, которая называет американский закон не американским, заявила вице-премьер, министр культуры Тея Цулукиани. Посол США Келли Дегнан назвала законопроект, инициированный общественной организацией "Сила народа" об "иноагентах", противоречащим американскому закону и направленным против СМИ и неправительственных организаций. При этом она отметила, что Грузия должна советоваться со своими стратегическими партнерами, но эта путаница приведет к тому, как бывает в семьях во взаимоотношениях между невесткой и свекровью."Например, иногда свекрови не нравится невестка, и что должна делать невестка? Испекла один хачапури, два хачапури – все равно не нравится", – сказала Цулукиани.Премьер Грузии выступил в поддержку законопроекта об иноагентах>>Вице-премьер отметила, что лучше поинтересоваться у посла США, что именно она имела в виду. "В Соединенных Штатах, как оказалось, действует не тот закон, которому сейчас уделяется основное внимание (в парламенте Грузии - ред.), а другой закон, который также идентичен тому, что рассматривают в парламенте, который в сто раз строже первого проекта", – заявила Цулукиани.Вице-премьер также не понимает, почему законопроект называют российским."Американский закон не американский – что это значит, я не понимаю, грузинский закон не грузинский – это я тоже не знаю, что это значит. До этого я знала, что люди, которые создали и инициировали этот проект, Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Эка Сепашвили и другие, – грузины, думаю, я правильно думала", – заявила Цулукиани. При этом вице-премьер считает, что необходимо учитывать мнение стратегических партнеров.В парламенте зарегистрированы два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Зачем Грузии закон об "иноагентах"? Аргументы сторонников и противников>>Обсуждения законопроектов в парламенте проходят на фоне словесного и физического противостояний и акций протеста. По мнению оппозиционеров, принятие законопроекта об иноагентах отрицательно скажется на возможности Грузии получить статус кандидата на вступление в ЕС. Кроме того, они утверждают, что это вариант российского закона. Депутаты от "Грузинской мечты" намерены поддержать в первом чтении оба законопроекта, а далее отправить в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). Принят будет тот вариант, который получит лучшую оценку. Голосование планируется в конце июня. Скандальная инициатива и реакция По мнению авторов законопроекта, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. Мат и драка в парламенте Грузии – страсти вокруг законопроекта об иноагентах не утихают>>После того, как противники начали заявлять, что этот законопроект основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского FARA. Тогда критики заявили, что Грузии вообще не нужны такие законы, все это лишь поставит под удар евроинтеграцию страны. Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. А первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по их словам, полностью соответствует стандартам прав человека. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.В Тбилиси во вторник, 7 марта, около здания парламента уже третий раз проходит акция протеста против принятия законопроектов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тея цулукиани, келли дегнан, законопроект об иноагентах