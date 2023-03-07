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Премьер Грузии назвал позорной резолюцию Европарламента
Премьер Грузии назвал позорной резолюцию Европарламента
Глава правительства осудил позицию европарламентариев 07.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-07T13:33+0400
2023-03-07T13:33+0400
2023-03-07T13:50+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал позорной резолюцию Европарламента в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Глава грузинского правительства сделал заявление в Берлине, где Грузия представлена в качестве страны-хозяйки международной туристической ярмарки.Европарламент в середине февраля этого года принял резолюцию, в которой говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей страны на это. Документ поддержали 577 депутатов Европарламента. Против голосовали 33 европарламентария, а 26 воздержались.В документе подчеркнуто, что "обращение с такими заключенными, как бывший президент Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным им европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС".Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили.Что с СаакашвилиТбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.Защита экс-президента обратилась в апелляционный суд.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Европейские резолюции и агенты "контрреволюции" – что больнее задело грузин? >>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, михаил саакашвили, тбилиси, ираклий гарибашвили, европарламент, украина, берлин, грузия, валерий гелашвили, возвращение и арест саакашвили
политика, новости, михаил саакашвили, тбилиси, ираклий гарибашвили, европарламент, украина, берлин, грузия, валерий гелашвили, возвращение и арест саакашвили
Премьер Грузии назвал позорной резолюцию Европарламента
13:33 07.03.2023 (обновлено: 13:50 07.03.2023)
Глава правительства осудил позицию европарламентариев
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал позорной резолюцию Европарламента в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Глава грузинского правительства сделал заявление в Берлине, где Грузия представлена в качестве страны-хозяйки международной туристической ярмарки.
"Я хочу прокомментировать принятую несколько недель назад позорную резолюцию Европарламента. Реально эти люди сказали грузинскому народу и нам, что этот человек, господин Саакашвили, является их агентом, был их слугой. Их (евродепутатов – ред.) просто не интересует мнение грузинского народа, их не интересует, что этот господин угнетал, пытал, убивал людей, терроризировал бизнес, была полностью заглушена свобода СМИ", – сказал Гарибашвили журналистам.
Европарламент в середине февраля этого года принял резолюцию, в которой говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей страны на это. Документ поддержали 577 депутатов Европарламента. Против голосовали 33 европарламентария, а 26 воздержались.
В документе подчеркнуто, что "обращение с такими заключенными, как бывший президент Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным им европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС".
Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили.
Что с Саакашвили
Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.
Защита экс-президента обратилась в апелляционный суд.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.