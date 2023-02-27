https://sputnik-georgia.ru/20230227/evropeyskie-rezolyutsii-i-agenty-kontrrevolyutsii--chto-bolnee-zadelo-gruzin-275296271.html

Европейские резолюции и агенты "контрреволюции" – что больнее задело грузин?

Европейские резолюции и агенты "контрреволюции" – что больнее задело грузин?

На прошлой неделе общественность Грузии бурно обсуждала два знаковых, по мнению колумниста "Sputnik", документа – резолюцию Европарламента и законопроект... 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T23:05+0400

2023-02-27T23:05+0400

2023-02-27T23:05+0400

грузия

политика

колумнисты

бидзина иванишвили

шалва папуашвили

михаил саакашвили

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Внешне вполне может показаться, что оба факта – резолюция влиятельного европейского института и местный законопроект – результат независимых усилий, и напрямую друг с другом они не связаны. Однако стоит начать оценивать указанные документы с точки зрения попытки повлиять на политические процессы в стране (а именно так их воспринимает большинство аналитиков и экспертов), и связь немедленно всплывет. Прежде всего – сходная мотивация. Документ европарламентариев фактически обязывает местную правящую политическую элиту отменить наказание официально осужденному Михаилу Саакашвили, а взамен санкционировать наказание олигарху Бидзине Иванишвили. Грузинская общественность в большинстве своем истолковала эту форму взаимоотношений как грубое вмешательство во внутренние дела страны. Более того – как вопиющую попытку оказать нажим на конституционную власть. Даже не вникая в суть вопроса – кто прав, кто нет? – приходится согласиться, что категоричный и требовательный тон резолюции вряд ли отвечает специфике деятельности Европарламента как сугубо рекомендательного органа. И, кстати, привести похожие прецеденты поведения европарламентариев, эксперты затрудняются. Европарламент принял резолюцию в поддержку Саакашвили >>Не менее вопиющие намерения, по мнению политологов и представителей средств массовой информации, кроет в себе и внесенный на днях в парламент Грузии законопроект об "агентах иностранного влияния". Согласитесь, уже от самого термина невольно пронизывает ледяной холодок. Признаться, мне, как и многим опытным по жизни коллегам, сразу стало как-то не по себе. Похоже, журналисты на составили исключения, однако бюро парламента все равно приняло представленный документ к рассмотрению. Причем в части стиля он столь же неоднозначен, как и резолюция европейских депутатов. Наводит на ассоциации не столько с депутатской группой "Сила народа", сколько с оставившей незавидный след в революционной истории организацией "Народная воля"… К сожалению, в основе поведения обеих сторон явно прослеживались попытки играть на политическом радикализме – и это тоже тесно роднит их между собой. Речь идет именно об игре. Европарламент, принимая резолюции по Грузии, позволяет себе бесцеремонно пересекать принятые в международном партнерстве границы. Но дальше Еврокомиссия деликатно не конкретизирует спорные тезисы. Не напоминает ли это вам сценку с "плохим" и "хорошим" следователем? Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах >>Любопытно, что аналогичный метод, похоже, взяла на вооружение и "Грузинская мечта". Обсуждаемый законопроект, подозревает политолог Вахтанг Дзабираде, разработан вовсе не для контроля над финансами неправительственных организаций ("Резонанси", 23.02). В чем, если быть предельно объективными, в общем-то нет ничего плохого. Но ведь НПО и без принятия нового закона подконтрольны соответствующим государственным структурам?! К тому же, согласен конституционалист Леван Алапишвили, они и не скрывают источников финансирования, вывешивают соответствующую информацию на своих официальных сайтах. Я, конечно, могу ошибаться, но тут по большей мере прослеживается иное – желание дать зеркальный ответ некоторым радикально настроенным политическим силам. Не случайно многие серьезные эксперты выражают сомнение в том, что в конечном счете правящая партия допустит утверждение упомянутого закона. Во всяком случае, в его нынешнем виде. Думаю, очень примечателен пассаж, которым завершил свое интервью еженедельнику "Квирис палитра" (20-26.02) председатель парламента Шалва Папуашвили. Он не стал отрицать, что некоторые полезные регуляции нередко используются во вред, и обтекаемо заявил, что вопрос требует тщательного изучения. Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>Определенные политические силы в Европе явно готовы оказывать давление на грузинское общество, играя на присвоении стране кандидатского статуса. Но позвольте предположить, что они не удосужились вникнуть в тонкости грузинской национальной психологии. В частности, в то, как болезненно грузинское общество реагирует на ущемление чувства собственного достоинства. При всем неоспоримом и искреннем стремлении в европейскую семью, все это может дать обратный эффект. Некоторые радикально настроенные издания типа "Асавал-Дасавали" уже не сдерживают оскорбленных эмоций: "Плевали мы на такую Европу!" (20-26.02). Никто ни на кого, безусловно, не плюет, но это нездоровый и опасный посыл. Политические игры вообще непредсказуемы и опасны, а главное – они способны затянуть, увлечь, пробудить азарт. Председатель "Мечты" Ираклий Кобахидзе сравнивает внесенный "Силой народа" законопроект с аналогичными законами, действующими в США и Российской Федерации. Он даже счел нужным подчеркнуть (?!), что в грузинском варианте вместо термина "иностранный агент" применено название "агент иностранного влияния". "Грузинская мечта" поддержит обе версии законопроекта об иноагентах>>Поразительно, что и тут правящая партия, внешне не соглашаясь, тем не менее решительно идет по стопам европейских партеров. Вахтанг Дзабирадзе не перестает удивляться – неужели непонятно, что грузинское общество крайне негативно воспринимает уже само по себе слово "агент". С точки зрения пиара эта формула, как ее ни видоизменяй, в силу ментальных особенностей нации работать все равно не будет, считает политолог. Да и причем здесь Америка и Россия? Важно понять, для чего нужен сегодня подобный закон Грузии и что он принесет грузинскому обществу. Между тем не только у меня создается ощущение, что и последователи "Мечты", и сторонники оппозиции, и так называемые неопределившиеся придерживаются в данном случае сходной позиции. Нам претит все, что может заложить предпосылки для возвращения в авторитарное прошлое… Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, политика, колумнисты, бидзина иванишвили, шалва папуашвили, михаил саакашвили, европарламент, грузинская мечта, сша, европа