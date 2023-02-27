https://sputnik-georgia.ru/20230227/evropeyskie-rezolyutsii-i-agenty-kontrrevolyutsii--chto-bolnee-zadelo-gruzin-275296271.html
Европейские резолюции и агенты "контрреволюции" – что больнее задело грузин?
Европейские резолюции и агенты "контрреволюции" – что больнее задело грузин?
На прошлой неделе общественность Грузии бурно обсуждала два знаковых, по мнению колумниста "Sputnik", документа – резолюцию Европарламента и законопроект... 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T23:05+0400
2023-02-27T23:05+0400
2023-02-27T23:05+0400
грузия
политика
колумнисты
бидзина иванишвили
шалва папуашвили
михаил саакашвили
европарламент
грузинская мечта
сша
европа
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Внешне вполне может показаться, что оба факта – резолюция влиятельного европейского института и местный законопроект – результат независимых усилий, и напрямую друг с другом они не связаны. Однако стоит начать оценивать указанные документы с точки зрения попытки повлиять на политические процессы в стране (а именно так их воспринимает большинство аналитиков и экспертов), и связь немедленно всплывет. Прежде всего – сходная мотивация. Документ европарламентариев фактически обязывает местную правящую политическую элиту отменить наказание официально осужденному Михаилу Саакашвили, а взамен санкционировать наказание олигарху Бидзине Иванишвили. Грузинская общественность в большинстве своем истолковала эту форму взаимоотношений как грубое вмешательство во внутренние дела страны. Более того – как вопиющую попытку оказать нажим на конституционную власть. Даже не вникая в суть вопроса – кто прав, кто нет? – приходится согласиться, что категоричный и требовательный тон резолюции вряд ли отвечает специфике деятельности Европарламента как сугубо рекомендательного органа. И, кстати, привести похожие прецеденты поведения европарламентариев, эксперты затрудняются. Европарламент принял резолюцию в поддержку Саакашвили >>Не менее вопиющие намерения, по мнению политологов и представителей средств массовой информации, кроет в себе и внесенный на днях в парламент Грузии законопроект об "агентах иностранного влияния". Согласитесь, уже от самого термина невольно пронизывает ледяной холодок. Признаться, мне, как и многим опытным по жизни коллегам, сразу стало как-то не по себе. Похоже, журналисты на составили исключения, однако бюро парламента все равно приняло представленный документ к рассмотрению. Причем в части стиля он столь же неоднозначен, как и резолюция европейских депутатов. Наводит на ассоциации не столько с депутатской группой "Сила народа", сколько с оставившей незавидный след в революционной истории организацией "Народная воля"… К сожалению, в основе поведения обеих сторон явно прослеживались попытки играть на политическом радикализме – и это тоже тесно роднит их между собой. Речь идет именно об игре. Европарламент, принимая резолюции по Грузии, позволяет себе бесцеремонно пересекать принятые в международном партнерстве границы. Но дальше Еврокомиссия деликатно не конкретизирует спорные тезисы. Не напоминает ли это вам сценку с "плохим" и "хорошим" следователем? Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах >>Любопытно, что аналогичный метод, похоже, взяла на вооружение и "Грузинская мечта". Обсуждаемый законопроект, подозревает политолог Вахтанг Дзабираде, разработан вовсе не для контроля над финансами неправительственных организаций ("Резонанси", 23.02). В чем, если быть предельно объективными, в общем-то нет ничего плохого. Но ведь НПО и без принятия нового закона подконтрольны соответствующим государственным структурам?! К тому же, согласен конституционалист Леван Алапишвили, они и не скрывают источников финансирования, вывешивают соответствующую информацию на своих официальных сайтах. Я, конечно, могу ошибаться, но тут по большей мере прослеживается иное – желание дать зеркальный ответ некоторым радикально настроенным политическим силам. Не случайно многие серьезные эксперты выражают сомнение в том, что в конечном счете правящая партия допустит утверждение упомянутого закона. Во всяком случае, в его нынешнем виде. Думаю, очень примечателен пассаж, которым завершил свое интервью еженедельнику "Квирис палитра" (20-26.02) председатель парламента Шалва Папуашвили. Он не стал отрицать, что некоторые полезные регуляции нередко используются во вред, и обтекаемо заявил, что вопрос требует тщательного изучения. Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>Определенные политические силы в Европе явно готовы оказывать давление на грузинское общество, играя на присвоении стране кандидатского статуса. Но позвольте предположить, что они не удосужились вникнуть в тонкости грузинской национальной психологии. В частности, в то, как болезненно грузинское общество реагирует на ущемление чувства собственного достоинства. При всем неоспоримом и искреннем стремлении в европейскую семью, все это может дать обратный эффект. Некоторые радикально настроенные издания типа "Асавал-Дасавали" уже не сдерживают оскорбленных эмоций: "Плевали мы на такую Европу!" (20-26.02). Никто ни на кого, безусловно, не плюет, но это нездоровый и опасный посыл. Политические игры вообще непредсказуемы и опасны, а главное – они способны затянуть, увлечь, пробудить азарт. Председатель "Мечты" Ираклий Кобахидзе сравнивает внесенный "Силой народа" законопроект с аналогичными законами, действующими в США и Российской Федерации. Он даже счел нужным подчеркнуть (?!), что в грузинском варианте вместо термина "иностранный агент" применено название "агент иностранного влияния". "Грузинская мечта" поддержит обе версии законопроекта об иноагентах>>Поразительно, что и тут правящая партия, внешне не соглашаясь, тем не менее решительно идет по стопам европейских партеров. Вахтанг Дзабирадзе не перестает удивляться – неужели непонятно, что грузинское общество крайне негативно воспринимает уже само по себе слово "агент". С точки зрения пиара эта формула, как ее ни видоизменяй, в силу ментальных особенностей нации работать все равно не будет, считает политолог. Да и причем здесь Америка и Россия? Важно понять, для чего нужен сегодня подобный закон Грузии и что он принесет грузинскому обществу. Между тем не только у меня создается ощущение, что и последователи "Мечты", и сторонники оппозиции, и так называемые неопределившиеся придерживаются в данном случае сходной позиции. Нам претит все, что может заложить предпосылки для возвращения в авторитарное прошлое… Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
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MIA „Rosiya Segodnya“
Котэ Ингороква
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23768/00/237680064_0:0:999:999_100x100_80_0_0_fec1b8e526246296766b3155fcf4c0b3.jpg
грузия, политика, колумнисты, бидзина иванишвили, шалва папуашвили, михаил саакашвили, европарламент, грузинская мечта, сша, европа
грузия, политика, колумнисты, бидзина иванишвили, шалва папуашвили, михаил саакашвили, европарламент, грузинская мечта, сша, европа
Европейские резолюции и агенты "контрреволюции" – что больнее задело грузин?
На прошлой неделе общественность Грузии бурно обсуждала два знаковых, по мнению колумниста "Sputnik", документа – резолюцию Европарламента и законопроект фракции "Сила народа", в тексте которого фигурировало слово "иноагент"
Внешне вполне может показаться, что оба факта – резолюция влиятельного европейского института и местный законопроект – результат независимых усилий, и напрямую друг с другом они не связаны. Однако стоит начать оценивать указанные документы с точки зрения попытки повлиять на политические процессы в стране (а именно так их воспринимает большинство аналитиков и экспертов), и связь немедленно всплывет.
Прежде всего – сходная мотивация. Документ европарламентариев фактически обязывает местную правящую политическую элиту отменить наказание официально осужденному Михаилу Саакашвили, а взамен санкционировать наказание олигарху Бидзине Иванишвили. Грузинская общественность в большинстве своем истолковала эту форму взаимоотношений как грубое вмешательство во внутренние дела страны. Более того – как вопиющую попытку оказать нажим на конституционную власть.
Даже не вникая в суть вопроса – кто прав, кто нет? – приходится согласиться, что категоричный и требовательный тон резолюции вряд ли отвечает специфике деятельности Европарламента как сугубо рекомендательного органа. И, кстати, привести похожие прецеденты поведения европарламентариев, эксперты затрудняются.
Не менее вопиющие намерения, по мнению политологов и представителей средств массовой информации, кроет в себе и внесенный на днях в парламент Грузии законопроект об "агентах иностранного влияния". Согласитесь, уже от самого термина невольно пронизывает ледяной холодок. Признаться, мне, как и многим опытным по жизни коллегам, сразу стало как-то не по себе.
Похоже, журналисты на составили исключения, однако бюро парламента все равно приняло представленный документ к рассмотрению. Причем в части стиля он столь же неоднозначен, как и резолюция европейских депутатов. Наводит на ассоциации не столько с депутатской группой "Сила народа", сколько с оставившей незавидный след в революционной истории организацией "Народная воля"…
К сожалению, в основе поведения обеих сторон явно прослеживались попытки играть на политическом радикализме – и это тоже тесно роднит их между собой. Речь идет именно об игре. Европарламент, принимая резолюции по Грузии, позволяет себе бесцеремонно пересекать принятые в международном партнерстве границы. Но дальше Еврокомиссия деликатно не конкретизирует спорные тезисы. Не напоминает ли это вам сценку с "плохим" и "хорошим" следователем?
Любопытно, что аналогичный метод, похоже, взяла на вооружение и "Грузинская мечта". Обсуждаемый законопроект, подозревает политолог Вахтанг Дзабираде, разработан вовсе не для контроля над финансами неправительственных организаций ("Резонанси", 23.02). В чем, если быть предельно объективными, в общем-то нет ничего плохого. Но ведь НПО и без принятия нового закона подконтрольны соответствующим государственным структурам?!
К тому же, согласен конституционалист Леван Алапишвили, они и не скрывают источников финансирования, вывешивают соответствующую информацию на своих официальных сайтах. Я, конечно, могу ошибаться, но тут по большей мере прослеживается иное – желание дать зеркальный ответ некоторым радикально настроенным политическим силам.
Не случайно многие серьезные эксперты выражают сомнение в том, что в конечном счете правящая партия допустит утверждение упомянутого закона. Во всяком случае, в его нынешнем виде. Думаю, очень примечателен пассаж, которым завершил свое интервью еженедельнику "Квирис палитра" (20-26.02) председатель парламента Шалва Папуашвили. Он не стал отрицать, что некоторые полезные регуляции нередко используются во вред, и обтекаемо заявил, что вопрос требует тщательного изучения.
Определенные политические силы в Европе явно готовы оказывать давление на грузинское общество, играя на присвоении стране кандидатского статуса. Но позвольте предположить, что они не удосужились вникнуть в тонкости грузинской национальной психологии. В частности, в то, как болезненно грузинское общество реагирует на ущемление чувства собственного достоинства.
При всем неоспоримом и искреннем стремлении в европейскую семью, все это может дать обратный эффект. Некоторые радикально настроенные издания типа "Асавал-Дасавали" уже не сдерживают оскорбленных эмоций: "Плевали мы на такую Европу!" (20-26.02). Никто ни на кого, безусловно, не плюет, но это нездоровый и опасный посыл.
Политические игры вообще непредсказуемы и опасны, а главное – они способны затянуть, увлечь, пробудить азарт. Председатель "Мечты" Ираклий Кобахидзе сравнивает внесенный "Силой народа" законопроект с аналогичными законами, действующими в США и Российской Федерации. Он даже счел нужным подчеркнуть (?!), что в грузинском варианте вместо термина "иностранный агент" применено название "агент иностранного влияния".
Поразительно, что и тут правящая партия, внешне не соглашаясь, тем не менее решительно идет по стопам европейских партеров. Вахтанг Дзабирадзе не перестает удивляться – неужели непонятно, что грузинское общество крайне негативно воспринимает уже само по себе слово "агент". С точки зрения пиара эта формула, как ее ни видоизменяй, в силу ментальных особенностей нации работать все равно не будет, считает политолог.
Да и причем здесь Америка и Россия? Важно понять, для чего нужен сегодня подобный закон Грузии и что он принесет грузинскому обществу.
Между тем не только у меня создается ощущение, что и последователи "Мечты", и сторонники оппозиции, и так называемые неопределившиеся придерживаются в данном случае сходной позиции.
Нам претит все, что может заложить предпосылки для возвращения в авторитарное прошлое…
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции