https://sputnik-georgia.ru/20230307/premer-zakonchilos-vremya-kogda-gruziya-sluzhila-chuzhim-interesam-275526403.html

Премьер: закончилось время, когда Грузия служила чужим интересам

Премьер: закончилось время, когда Грузия служила чужим интересам

Грузинскому народу больше не нужны диктаторы-насильники, сказал премьер 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T14:11+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Закончилось время, когда власти Грузии служили чужим интересам, теперь страна будет служить исключительно своим интересам, заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам в Берлине, где Грузия представлена в качестве страны-хозяйки международной туристической ярмарки.Гарибашвили назвал позорной резолюцию Европарламента в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По мнению премьера, отдельных европарламентариев не интересует мнение грузинского народа, а также суверенитет и независимость Грузии.Он подчеркнул, что Саакашвили угнетал, пытал и убивал людей, терроризировал бизнес и СМИ, поэтому совершенно справедливо отбывает наказание."Грузинский народ прекрасно знает, что нужно сегодня стране. Грузинскому народу больше не нужны диктаторы-насильники и насильник Саакашвили, и их преступная система. Грузинскому народу нужен мир, благополучие, развитие," – заявил Гарибашвили.Европарламент в середине февраля этого года принял резолюцию, в которой говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей страны на это. Документ поддержали 577 депутатов Европарламента. Против голосовали 33 европарламентария, а 26 воздержались.В документе подчеркнуто, что "обращение с такими заключенными, как бывший президент Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным им европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС".Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили.Что с СаакашвилиТбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.Защита экс-президента обратилась в апелляционный суд.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Европейские резолюции и агенты "контрреволюции" – что больнее задело грузин? >>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, украина, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, валерий гелашвили, европарламент, берлин, тбилисский городской суд