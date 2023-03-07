https://sputnik-georgia.ru/20230307/v-gruzii-48-zhenschin-ne-yavlyayutsya-ekonomicheski-aktivnymi--prezident-275521402.html

В Грузии 48% женщин не являются экономически активными – президент

В Грузии 48% женщин не являются экономически активными – президент

Президент Грузии рассказала, как обстоят дела с правами женщин в стране, а также об актуальности проблемы кибербуллинга 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T14:34+0400

2023-03-07T14:34+0400

2023-03-07T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузия предприняла важные шаги для защиты прав женщин, но несмотря на прогресс страна вновь стоит перед важными вызовами – 48% женщин в возрасте 24-35 лет не являются экономически активными, особенно в селах, заявила президент Саломе Зурабишвили.Об этом президент Грузии заявила на 67-й ежегодной встрече ООН по вопросам гендерного равенства в Нью-Йорке. Девиз форума: "Инновации, технологии и образование в цифровую эпоху – для достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девушек".По мнению президента, с помощью усиления роли женщин можно добиться единой цели – построить сильное, равноправное и справедливое общество. Грузия присоединилась к кампании по борьбе с насилием против женщин >>Зурабишвили отметила, что в Грузии создана официальная рабочая группа о превенции фемицида, принята новая госконцепция "О гендерном равноправии", действуют социальные и государственные сервисы для жертв насилия, увеличены гендерные квоты, что позволило увеличить количество женщин в парламенте и местных муниципалитетах. Однако, несмотря на эти новшества, страна все равно стоит перед большими вызовами в этом направлении. Зурабишвили отметила, что технологии для женщин являются новым пределом. Искусственный интеллект производит революцию в мире, делает возможным то, о чем люди могли только мечтать. Инновации процветают во всех сферах. Будь то медицина, экономика, образование или искусство. Инновации появляются ежесекундно. Это должно упростить жизнь для всех и особенно для женщин – дистанционная работа, учеба, медицина. Это сокращает время и расстояния, отметила Зурабишвили. Сколько женщин убили в Грузии за последние девять лет >>Несмотря на эти достижения, технологии создают новые формы насилия в отношении женщин, в том числе женщин-политиков – это язык ненависти и так называемый "троллинг", подчеркнула Зурабишвили. По ее словам, такое гендерное насилие нацелено на них и на их детей и, соответственно, мешает их в деятельности. Глобально только 22% женщин являются мировыми политическими лидерами, но из 70% людей, живущих в бедности, это женщины и девушки. А одна из трех женщин говорит, что испытывала на себе гендерное насилие. Исходя из этого, защита их прав в цифровом пространстве и борьба с гендерным насилием крайне важна, заключила Зурабишвили.Крупнейшая ежегодная встреча ООН по вопросам гендерного равенства – 67-я ежегодная сессия Комиссии по положению женщин – проходит в Нью-Йорке с 6 по 17 марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , оон