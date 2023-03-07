https://sputnik-georgia.ru/20230307/vybory-narodnogo-zaschitnika-gruzii-pravyaschaya-partiya-opredelilas-s-kandidaturoy-275507894.html
Выборы народного защитника Грузии: правящая партия определилась с кандидатурой
Выборы народного защитника Грузии: правящая партия определилась с кандидатурой
Вопросов к личности Иоселиани и его профессионализму ни у кого не возникло, заявил представитель парламентского большинства 07.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-07T00:15+0400
2023-03-07T00:15+0400
2023-03-07T00:30+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар – Sputnik. Парламентское большинство выразит доверие кандидату на пост Народного защитника Грузии Левану Иоселиани, заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе после заседания политсовета партии. Оппозиционная партия "Граждане" представила кандидатуру вице-спикера парламента Грузии Левана Иоселиани на пост омбудсмена 28 февраля. Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года. Нового защитника на осенней сессии парламента выбрать не удалось из-за разногласий правящей силы и оппозиции. По его словам, данное решение было приято вопреки аргументам, которые были представлены против кандидатуры Иоселиани. "В негативном контексте, как мы уже говорили ранее, были представлены только два аргумента. Несколькими депутатами было высказано замечание о том, что политически ангажированный человек не может и не должен быть кандидатом, следовательно, впоследствии народным защитником", – сказал депутат. Также, как рассказал Мдинарадзе, участники заседания вспомнили и несколько заявлений Иоселиани в прошлом, которые, и на его взгляд, не были релевантными, но депутат объяснил это тем, что у оппозиционера есть и была своя политическая позиция. Кто станет народным защитником Грузии – обсуждение вопроса продолжится в парламенте >>"Считаем, что одних этих аргументов недостаточно для отказа от его кандидатуры", –заявил Мдинарадзе. Тем не менее, как отметил Мдинарадзе, вопросов к личности Иоселиани и его профессионализму ни у кого не возникло. Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года. Нового защитника на осенней сессии парламента выбрать не удалось из-за разногласий правящей партии и оппозиции. Для избрания народного защитника нужна поддержка 90 депутатов. У Иоселиани уже есть поддержка части оппозиции. Избрание Народного защитника на основании консенсуса между партиями является одной из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Ранее председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" готова предоставить оппозиции право выбора Народного защитника на своих условиях.Оппозиционный депутат Леван Иоселиани будет бороться за пост Народного защитника Грузии>> По его словам, если будет представлена такая кандидатура, которая будет приемлема для большинства и оппозиции одновременно, то у "Грузинской мечты" будет соответствующий подход. Как отметил Кобахидзе, у парламентского большинства сейчас 83 места в парламенте, и оно вправе вмешиваться в принятие решения. "Грузинская мечта" предлагала оппозиции сделать выбор между пятью кандидатами – Лейлой Гаприндашвили, Тинатин Эрквания, Нугзаром Кохреидзе, Георгием Махарадзе и Кетеван Чачава. Оппозиция настаивала на избрании Гии Бурджанадзе, Ани Абашидзе или Нази Джанезашвили. Представленные оппозицией кандидаты были категорически неприемлемы для правящей силы из-за поддержки оппозиции в различный период своей деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, леван иоселиани, мамука мдинарадзе, нино ломджария, грузинская мечта, народный защитник грузии, омбудсмен
политика, грузия, новости, леван иоселиани, мамука мдинарадзе, нино ломджария, грузинская мечта, народный защитник грузии, омбудсмен
Выборы народного защитника Грузии: правящая партия определилась с кандидатурой
00:15 07.03.2023 (обновлено: 00:30 07.03.2023)
Вопросов к личности Иоселиани и его профессионализму ни у кого не возникло, заявил представитель парламентского большинства
ТБИЛИСИ, 7 мар – Sputnik. Парламентское большинство выразит доверие кандидату на пост Народного защитника Грузии Левану Иоселиани, заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе после заседания политсовета партии.
Оппозиционная партия "Граждане" представила кандидатуру вице-спикера парламента Грузии Левана Иоселиани на пост омбудсмена 28 февраля. Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года. Нового защитника на осенней сессии парламента выбрать не удалось из-за разногласий правящей силы и оппозиции.
"Мы договорились, что завтра парламентское большинство поддержит кандидатуру Левана Иоселиани в полном составе", – заявил Мдинарадзе.
По его словам, данное решение было приято вопреки аргументам, которые были представлены против кандидатуры Иоселиани.
"В негативном контексте, как мы уже говорили ранее, были представлены только два аргумента. Несколькими депутатами было высказано замечание о том, что политически ангажированный человек не может и не должен быть кандидатом, следовательно, впоследствии народным защитником", – сказал депутат.
Также, как рассказал Мдинарадзе, участники заседания вспомнили и несколько заявлений Иоселиани в прошлом, которые, и на его взгляд, не были релевантными, но депутат объяснил это тем, что у оппозиционера есть и была своя политическая позиция.
"Считаем, что одних этих аргументов недостаточно для отказа от его кандидатуры", –заявил Мдинарадзе.
Тем не менее, как отметил Мдинарадзе, вопросов к личности Иоселиани и его профессионализму ни у кого не возникло.
"Главным фактором, помимо его личной характеристики, было то, что мы должны сделать все, чтобы выполнить пункт европейской рекомендации относительно избрания народного защитника. Парламентское большинство выразит доверие Левану Иоселиани", – сказал Мдинарадзе.
Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года. Нового защитника на осенней сессии парламента выбрать не удалось из-за разногласий правящей партии и оппозиции.
Для избрания народного защитника нужна поддержка 90 депутатов. У Иоселиани уже есть поддержка части оппозиции.
Избрание Народного защитника на основании консенсуса между партиями является одной из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Ранее председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" готова предоставить оппозиции право выбора Народного защитника на своих условиях.
По его словам, если будет представлена такая кандидатура, которая будет приемлема для большинства и оппозиции одновременно, то у "Грузинской мечты" будет соответствующий подход. Как отметил Кобахидзе, у парламентского большинства сейчас 83 места в парламенте, и оно вправе вмешиваться в принятие решения.
"Грузинская мечта" предлагала оппозиции сделать выбор между пятью кандидатами – Лейлой Гаприндашвили, Тинатин Эрквания, Нугзаром Кохреидзе, Георгием Махарадзе и Кетеван Чачава.
Оппозиция настаивала на избрании Гии Бурджанадзе, Ани Абашидзе или Нази Джанезашвили.
Представленные оппозицией кандидаты были категорически неприемлемы для правящей силы из-за поддержки оппозиции в различный период своей деятельности.