https://sputnik-georgia.ru/20230307/vybory-narodnogo-zaschitnika-gruzii-pravyaschaya-partiya-opredelilas-s-kandidaturoy-275507894.html

Выборы народного защитника Грузии: правящая партия определилась с кандидатурой

Выборы народного защитника Грузии: правящая партия определилась с кандидатурой

Вопросов к личности Иоселиани и его профессионализму ни у кого не возникло, заявил представитель парламентского большинства 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T00:15+0400

2023-03-07T00:15+0400

2023-03-07T00:30+0400

политика

грузия

новости

леван иоселиани

мамука мдинарадзе

нино ломджария

грузинская мечта

народный защитник грузии

омбудсмен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/01/249897924_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_eeddb95bd349893a7e3f891c2f5e0e82.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мар – Sputnik. Парламентское большинство выразит доверие кандидату на пост Народного защитника Грузии Левану Иоселиани, заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе после заседания политсовета партии. Оппозиционная партия "Граждане" представила кандидатуру вице-спикера парламента Грузии Левана Иоселиани на пост омбудсмена 28 февраля. Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года. Нового защитника на осенней сессии парламента выбрать не удалось из-за разногласий правящей силы и оппозиции. По его словам, данное решение было приято вопреки аргументам, которые были представлены против кандидатуры Иоселиани. "В негативном контексте, как мы уже говорили ранее, были представлены только два аргумента. Несколькими депутатами было высказано замечание о том, что политически ангажированный человек не может и не должен быть кандидатом, следовательно, впоследствии народным защитником", – сказал депутат. Также, как рассказал Мдинарадзе, участники заседания вспомнили и несколько заявлений Иоселиани в прошлом, которые, и на его взгляд, не были релевантными, но депутат объяснил это тем, что у оппозиционера есть и была своя политическая позиция. Кто станет народным защитником Грузии – обсуждение вопроса продолжится в парламенте >>"Считаем, что одних этих аргументов недостаточно для отказа от его кандидатуры", –заявил Мдинарадзе. Тем не менее, как отметил Мдинарадзе, вопросов к личности Иоселиани и его профессионализму ни у кого не возникло. Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года. Нового защитника на осенней сессии парламента выбрать не удалось из-за разногласий правящей партии и оппозиции. Для избрания народного защитника нужна поддержка 90 депутатов. У Иоселиани уже есть поддержка части оппозиции. Избрание Народного защитника на основании консенсуса между партиями является одной из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Ранее председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" готова предоставить оппозиции право выбора Народного защитника на своих условиях.Оппозиционный депутат Леван Иоселиани будет бороться за пост Народного защитника Грузии>> По его словам, если будет представлена такая кандидатура, которая будет приемлема для большинства и оппозиции одновременно, то у "Грузинской мечты" будет соответствующий подход. Как отметил Кобахидзе, у парламентского большинства сейчас 83 места в парламенте, и оно вправе вмешиваться в принятие решения. "Грузинская мечта" предлагала оппозиции сделать выбор между пятью кандидатами – Лейлой Гаприндашвили, Тинатин Эрквания, Нугзаром Кохреидзе, Георгием Махарадзе и Кетеван Чачава. Оппозиция настаивала на избрании Гии Бурджанадзе, Ани Абашидзе или Нази Джанезашвили. Представленные оппозицией кандидаты были категорически неприемлемы для правящей силы из-за поддержки оппозиции в различный период своей деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, леван иоселиани, мамука мдинарадзе, нино ломджария, грузинская мечта, народный защитник грузии, омбудсмен