https://sputnik-georgia.ru/20230308/gosdep-vinovnye-v-podavlenii-protestov-v-gruzii-mogut-popast-pod-sanktsii-ssha-275560510.html

Госдеп: виновные в подавлении протестов в Грузии могут попасть под санкции США

Госдеп: виновные в подавлении протестов в Грузии могут попасть под санкции США

Принятие в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" может поставить под угрозу партнерство Вашингтона и Тбилиси 08.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-08T00:08+0400

2023-03-08T00:08+0400

2023-03-08T00:12+0400

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законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Ответственные за подавление протестов в Грузии могут попасть под санкции США, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. В данный момент у здания парламента собрались несколько тысяч человек, протестующих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция уже перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ коктейлями Молотова. В ответ полиция применяет слезоточивый газ и водометы.По его словам, правительство Грузии не должно мешать гражданам мирно выражать свой протест из-за законопроекта "О прозрачности иностранного влияния"."Мирные протестующие должны иметь право выступать, это право доступно для людей Грузии и людей по всему миру", – сказал Прайс на брифинге.Он подчеркнул, что в Вашингтоне следят за ситуацией в Грузии. "США с теми, кто мирно реализует свои права собираться и говорить свободно", – добавил Прайс.Он также сказал, что принятие в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" может поставить под угрозу партнерство Вашингтона и Тбилиси. Причина протестаПравящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Полиция применила газ и водометы против протестующих в центре Тбилиси>>Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона.Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Премьер Грузии выступил в поддержку законопроекта об иноагентах>>Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, вашингтон, госдепартамент сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах