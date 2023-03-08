https://sputnik-georgia.ru/20230308/oppozitsiya-vydvinula-ultimatum-vlastyam-na-aktsii-v-tbilisi-275596399.html
Оппозиция выдвинула ультиматум властям на акции в Тбилиси
Оппозиция выдвинула ультиматум властям на акции в Тбилиси
Оппозиция требует, чтобы власти отозвали законопроект из парламента и освободили задержанных 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T20:58+0400
2023-03-08T20:58+0400
2023-03-08T21:06+0400
грузия
новости
политика
георгий вашадзе
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. На акции протеста против законопроекта "об иногентах" представители оппозиции выдвинули два требования.По словам лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе, власти должны отозвать законопроект из парламента и освободить задержанных. На выполнение дали час, после чего протестующие перейдут к "другим шагам".По словам Вашадзе, если требования не будут выполнены, то организаторы акции объявят о новом плане.Причина протестаПравящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Лидер "Грузинской мечты" обвинил оппозицию в обмане населения>>Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона.Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Премьер Грузии выступил в поддержку законопроекта об иноагентах>>Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, георгий вашадзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, георгий вашадзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Оппозиция выдвинула ультиматум властям на акции в Тбилиси
20:58 08.03.2023 (обновлено: 21:06 08.03.2023)
Оппозиция требует, чтобы власти отозвали законопроект из парламента и освободили задержанных
ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. На акции протеста против законопроекта "об иногентах" представители оппозиции выдвинули два требования.
По словам лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе, власти должны отозвать законопроект из парламента и освободить задержанных.
На выполнение дали час, после чего протестующие перейдут к "другим шагам".
По словам Вашадзе, если требования не будут выполнены, то организаторы акции объявят о новом плане.
Причина протеста
Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.
Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето.
"Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.