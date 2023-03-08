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Саакашвили перестал умирать – Кобахидзе

Саакашвили перестал умирать – Кобахидзе

По словам Кобахидзе, кампания вокруг состояния здоровья Саакашвили, как и вокруг законопроекта об иноагентах, является фальшивой 08.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-08T13:52+0400

2023-03-08T13:52+0400

2023-03-08T14:39+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. За последние две недели все забыли про осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, и он перестал умирать, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Адвокаты и сторонники Саакашвили настаивают на его освобождении по состоянию здоровья. Врачи клиники "Вивамеди" заявили об ухудшении состояния здоровья экс-президента из-за снижения веса и его отказа от полноценного питания. Врачи утверждают, что Саакашвили потребляет лишь то количество калорий, которое необходимо для поддержания жизни, а не для улучшения состояния. Кобахидзе обратил внимание на этот факт на фоне скандального законопроекта об иноагентах. Накануне у здания парламента собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.По данным МВД, задержаны 66 участников акции, пострадали порядка 50 правоохранителей.Парламент Грузии принял проект закона об "иноагентах" в первом чтении>>По словам Кобахидзе, кампания вокруг состояния здоровья Саакашвили, как и вокруг законопроекта об иноагентах, является фальшивой."Мы, безусловно, не можем способствовать разжиганию этой кампании", – отметил он. Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Боррель раскритиковал грузинский закон об иноагентах>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, украина, тбилиси, валерий гелашвили, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, ираклий кобахидзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, акции протеста, акции