https://sputnik-georgia.ru/20230308/spiker-parlamenta-gruzii-obratilsya-s-prosboy-k-prezidentu-venetsianskoy-komissii-275593097.html

Спикер парламента Грузии обратился с просьбой к президенту Венецианской комиссии

Спикер парламента Грузии обратился с просьбой к президенту Венецианской комиссии

Венецианская комиссия – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы 08.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-08T18:30+0400

2023-03-08T18:30+0400

2023-03-08T18:33+0400

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политика

шалва папуашвили

венецианская комиссия

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили направил письмо президенту Венецианской комиссии СЕ Клер Бази Малори с просьбой подготовить заключение по двум законопроектам об "иноагентах", представленным в парламент Грузии.Речь идет о законопроектах "О прозрачности иностранного влияния" и "Регистрации иностранных агентов". Накануне парламент Грузии в первом чтении принял грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния". За нее проголосовали 76 депутатов, против – 13. Рассмотрение второго законопроекта, запланированное на 9 марта, не состоится. В грузинском законе об "иноагентах" нет санкций в отличие от американского – депутат>>"В духе нашего многолетнего партнерства мы обращаемся к Венецианской комиссии (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы – ред.) с просьбой подготовить правовое заключение по прилагаемым законопроектам", – говорится в письме. В письме к главе Венецианской комиссии поясняется, что законопроекты направлены на обеспечение минимально необходимой прозрачности и подотчетности некоммерческих/непредпринимательских организаций, включая иностранное финансирование. Отмечается, что для эффективного решения этих вопросов, необходимы как более высокие стандарты прозрачности и подотчетности всех заинтересованных сторон, так и более серьезное осознание вызовов безопасности. "Вместе с прогрессом Грузии на пути к членству в ЕС, мы стремимся работать с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить наилучший баланс между законными целями прозрачности и безопасности, с одной стороны, и правами и свободами гражданского общества – с другой", – отмечено в письме. Накануне у здания парламента собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы. По данным МВД, задержаны 66 участников акции, пострадали порядка 50 правоохранителей. Причина протеста Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Лидер "Грузинской мечты" обвинил оппозицию в обмане населения>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, венецианская комиссия, законопроект об иноагентах