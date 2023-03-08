https://sputnik-georgia.ru/20230308/spiker-parlamenta-gruzii-obratilsya-s-prosboy-k-prezidentu-venetsianskoy-komissii-275593097.html
Спикер парламента Грузии обратился с просьбой к президенту Венецианской комиссии
Спикер парламента Грузии обратился с просьбой к президенту Венецианской комиссии
Венецианская комиссия – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T18:30+0400
2023-03-08T18:30+0400
2023-03-08T18:33+0400
грузия
новости
политика
шалва папуашвили
венецианская комиссия
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили направил письмо президенту Венецианской комиссии СЕ Клер Бази Малори с просьбой подготовить заключение по двум законопроектам об "иноагентах", представленным в парламент Грузии.Речь идет о законопроектах "О прозрачности иностранного влияния" и "Регистрации иностранных агентов". Накануне парламент Грузии в первом чтении принял грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния". За нее проголосовали 76 депутатов, против – 13. Рассмотрение второго законопроекта, запланированное на 9 марта, не состоится. В грузинском законе об "иноагентах" нет санкций в отличие от американского – депутат>>"В духе нашего многолетнего партнерства мы обращаемся к Венецианской комиссии (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы – ред.) с просьбой подготовить правовое заключение по прилагаемым законопроектам", – говорится в письме. В письме к главе Венецианской комиссии поясняется, что законопроекты направлены на обеспечение минимально необходимой прозрачности и подотчетности некоммерческих/непредпринимательских организаций, включая иностранное финансирование. Отмечается, что для эффективного решения этих вопросов, необходимы как более высокие стандарты прозрачности и подотчетности всех заинтересованных сторон, так и более серьезное осознание вызовов безопасности. "Вместе с прогрессом Грузии на пути к членству в ЕС, мы стремимся работать с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить наилучший баланс между законными целями прозрачности и безопасности, с одной стороны, и правами и свободами гражданского общества – с другой", – отмечено в письме. Накануне у здания парламента собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы. По данным МВД, задержаны 66 участников акции, пострадали порядка 50 правоохранителей. Причина протеста Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Лидер "Грузинской мечты" обвинил оппозицию в обмане населения>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, венецианская комиссия, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, венецианская комиссия, законопроект об иноагентах
Спикер парламента Грузии обратился с просьбой к президенту Венецианской комиссии
18:30 08.03.2023 (обновлено: 18:33 08.03.2023)
Венецианская комиссия – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили направил письмо президенту Венецианской комиссии СЕ Клер Бази Малори с просьбой подготовить заключение по двум законопроектам об "иноагентах", представленным в парламент Грузии.
Речь идет о законопроектах "О прозрачности иностранного влияния" и "Регистрации иностранных агентов". Накануне парламент Грузии в первом чтении принял грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния". За нее проголосовали 76 депутатов, против – 13. Рассмотрение второго законопроекта, запланированное на 9 марта, не состоится.
"В духе нашего многолетнего партнерства мы обращаемся к Венецианской комиссии (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы – ред.) с просьбой подготовить правовое заключение по прилагаемым законопроектам", – говорится в письме
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В письме к главе Венецианской комиссии поясняется, что законопроекты направлены на обеспечение минимально необходимой прозрачности и подотчетности некоммерческих/непредпринимательских организаций, включая иностранное финансирование.
"Грузия находится в меняющейся комплексной среде региональной безопасности. В таких условиях возникают новые и важные вопросы, на которые необходимо реагирование со стороны государственных органов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для эффективного решения этих вопросов, необходимы как более высокие стандарты прозрачности и подотчетности всех заинтересованных сторон, так и более серьезное осознание вызовов безопасности.
"Вместе с прогрессом Грузии на пути к членству в ЕС, мы стремимся работать с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить наилучший баланс между законными целями прозрачности и безопасности, с одной стороны, и правами и свободами гражданского общества – с другой", – отмечено в письме.
Накануне у здания парламента собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.
По данным МВД, задержаны 66 участников акции, пострадали порядка 50 правоохранителей.
Причина протеста
Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.
Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето.
"Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.