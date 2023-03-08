https://sputnik-georgia.ru/20230308/v-gruzinskom-zakone-ob-inoagentakh-net-sanktsiy-v-otlichie-ot-amerikanskogo---deputat-275581860.html

В грузинском законе об "иноагентах" нет санкций в отличие от американского – депутат

В грузинском законе об "иноагентах" нет санкций в отличие от американского – депутат

В парламенте зарегистрированы два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юрлиц, и "О регистрации иностранных агентов"... 08.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-08T15:36+0400

2023-03-08T15:36+0400

2023-03-08T15:41+0400

грузия

политика

новости

ираклий чиковани

венецианская комиссия

законопроект об иноагентах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24806/47/248064791_0:38:1011:607_1920x0_80_0_0_75e92a5588dcd11c4bc9137760e57a6d.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. В первом чтении мы приняли грузинскую версию законопроекта об агентах иностранного влияния, в котором, в отличие от американского, не существует никаких санкций, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани.Накануне парламент Грузии в первом чтении принял грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния". За нее проголосовали 76 депутатов против 13. Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона.Депутат отметил, что американская версия законопроекта отправлена в консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы, Венецианскую комиссию, без рассмотрения в парламенте. Чиковани напомнил, что общественное движение "Сила народа" предложило американский вариант закона после ложной кампании в отношении их инициативы, организованной деструктивными СМИ оппозиционной партии "Единое национальное движение". Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах>>Накануне у здания парламента собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.По данным МВД, задержаны 66 участников акции, пострадали порядка 50 правоохранителей.Причина протестаПравящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Лидер "Грузинской мечты" обвинил оппозицию в обмане населения>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, ираклий чиковани, венецианская комиссия, законопроект об иноагентах