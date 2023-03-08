https://sputnik-georgia.ru/20230308/v-gruzinskom-zakone-ob-inoagentakh-net-sanktsiy-v-otlichie-ot-amerikanskogo---deputat-275581860.html
В грузинском законе об "иноагентах" нет санкций в отличие от американского – депутат
В грузинском законе об "иноагентах" нет санкций в отличие от американского – депутат
В парламенте зарегистрированы два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юрлиц, и "О регистрации иностранных агентов"... 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T15:36+0400
2023-03-08T15:36+0400
2023-03-08T15:41+0400
грузия
политика
новости
ираклий чиковани
венецианская комиссия
законопроект об иноагентах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24806/47/248064791_0:38:1011:607_1920x0_80_0_0_75e92a5588dcd11c4bc9137760e57a6d.jpg
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. В первом чтении мы приняли грузинскую версию законопроекта об агентах иностранного влияния, в котором, в отличие от американского, не существует никаких санкций, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани.Накануне парламент Грузии в первом чтении принял грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния". За нее проголосовали 76 депутатов против 13. Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона.Депутат отметил, что американская версия законопроекта отправлена в консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы, Венецианскую комиссию, без рассмотрения в парламенте. Чиковани напомнил, что общественное движение "Сила народа" предложило американский вариант закона после ложной кампании в отношении их инициативы, организованной деструктивными СМИ оппозиционной партии "Единое национальное движение". Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах>>Накануне у здания парламента собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.По данным МВД, задержаны 66 участников акции, пострадали порядка 50 правоохранителей.Причина протестаПравящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Лидер "Грузинской мечты" обвинил оппозицию в обмане населения>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24806/47/248064791_76:0:936:645_1920x0_80_0_0_fb30246208e3569d95636c27dfa2d54e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, ираклий чиковани, венецианская комиссия, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, ираклий чиковани, венецианская комиссия, законопроект об иноагентах
В грузинском законе об "иноагентах" нет санкций в отличие от американского – депутат
15:36 08.03.2023 (обновлено: 15:41 08.03.2023)
В парламенте зарегистрированы два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юрлиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона.
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. В первом чтении мы приняли грузинскую версию законопроекта об агентах иностранного влияния, в котором, в отличие от американского, не существует никаких санкций, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани.
Накануне парламент Грузии в первом чтении принял грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния". За нее проголосовали 76 депутатов против 13. Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона.
"В первом чтении мы приняли грузинскую версию, которая является абсолютно очень простым законом, который от начала и до конца ориентирован на обеспечение гласности и прозрачности. В отличие от американского, там нет санкций, но мы направили оба закона в Венецианскую комиссию", – заявил Чиковани.
Депутат отметил, что американская версия законопроекта отправлена в консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы, Венецианскую комиссию, без рассмотрения в парламенте.
Чиковани напомнил, что общественное движение "Сила народа" предложило американский вариант закона после ложной кампании в отношении их инициативы, организованной деструктивными СМИ оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Накануне у здания парламента собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.
По данным МВД, задержаны 66 участников акции, пострадали порядка 50 правоохранителей.
Причина протеста
Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.
Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето.
"Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.