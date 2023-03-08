https://sputnik-georgia.ru/20230308/tysyachi-protivniki-zakona-ob-inoagentakh-vnov-sobralis-v-tsentre-tbilisi-275595648.html

Тысячи противников закона об иноагентах вновь собрались в центре Тбилиси

Тысячи противников закона об иноагентах вновь собрались в центре Тбилиси

Ранее сторонники оппозиции провели Женский марш, протестуя против закона об иноагентах 08.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-08T20:06+0400

2023-03-08T20:06+0400

2023-03-08T20:27+0400

грузия

новости

политика

единое нацдвижение

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Члены оппозиционных партий, представители неправительственных организаций и простые граждане вновь заполнили площадь перед парламентом Грузии, протестуя против приятия законопроекта об иностранных агентах, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Накануне у здания парламента Грузии в центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ "самовозгораемыми веществами". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.На данный момент ситуация перед зданием парламента спокойная, перед протестующими выступают представители политических партий и гражданского общества.Ранее сторонники оппозиции провели Женский марш, протестуя против закона об иноагентах. Они прошли шествием от площади Первой Республики до здания парламента страны, где позже назначен митинг сторонников "Единого нацдвижения".Причина протестаПравящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Лидер "Грузинской мечты" обвинил оппозицию в обмане населения>>Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона.Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Премьер Грузии выступил в поддержку законопроекта об иноагентах>>Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, единое нацдвижение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах