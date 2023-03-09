https://sputnik-georgia.ru/20230309/kak-gruzinskaya-mechta-sobiraetsya-otozvat-skandalnye-zakonoproekty-275635761.html

Как "Грузинская мечта" собирается отозвать скандальные законопроекты

Как "Грузинская мечта" собирается отозвать скандальные законопроекты

Депутаты намерены провалить законопроект "об иноагентах" во втором слушании 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T16:06+0400

2023-03-09T16:06+0400

2023-03-09T16:20+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

грузинская мечта

новости

политика

мамука мдинарадзе

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе разъяснил процедуры отзыва скандальных законопроектов об "иноагентах". В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать законопроекты. Решение было принято на фоне акций протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Что касается американской версии законопроекта о "Регистрации иностранных агентов", который не был рассмотрен на пленарном заседании и вынесен на голосование, то по информации Мдинарадзе, представители "Силы народа" уже направили письмо на имя председателя парламента Шалвы Папуашвили и отозвали законопроект. Кроме того, как заявил Мдинарадзе, глава законодательного органа уже обратился к Венецианской комиссии в связи с отзывом законопроектов. Ранее Папуашвили направил письмо президенту Венецианской комиссии СЕ Клер Бази Малори с просьбой подготовить заключение по двум законопроектам об "иноагентах". По словам Мдинарадзе, парламент Грузии проголосует за законопроект без рассмотрения на ближайшем заседании. По предварительной информации, оно запланировано на 21 марта.Несмотря на это, гражданские активисты намерены провести акцию протеста около здания парламента Грузии в центре Тбилиси и сегодня. Среди требований будет освобождения задержанных участников акции протеста. На последних двух акциях мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи – демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. За два дня протестов в административном порядке задержали 133 человека, пострадали несколько десятков полицейских.Резонансная инициатива Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Согласно утвержденному в первом чтении законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". "Сначала стихнут, потом обострятся" – политолог об акциях протеста в Грузии>>Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона, однако накануне стало известно, что рассмотрение, запланированное на 9 марта, не состоится.Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузинская мечта, новости, политика, мамука мдинарадзе