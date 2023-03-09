https://sputnik-georgia.ru/20230309/snachala-stikhnut-potom-obostryatsya--politolog-ob-aktsiyakh-protesta-v-gruzii-275633061.html

"Сначала стихнут, потом обострятся" – политолог об акциях протеста в Грузии

"Сначала стихнут, потом обострятся" – политолог об акциях протеста в Грузии

Политолог прокомментировал последние резонансные события в Грузии 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T15:29+0400

2023-03-09T15:29+0400

2023-03-09T15:34+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

грузия

политика

новости

ника читадзе

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Напряжение на акциях протеста в Грузии будет снижено, но есть вероятность обострения ситуации в ближайшем будущем, несмотря на решение правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отозвать скандальный законопроект об "иноагентах", заявил политолог Ника Читадзе в интервью Sputnik Грузия. Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона. По словам политолога, разъяснительные работы, которые планирует провести правящая партия, вызовут недовольство общественности, так как будут попытки переложить вину на оппозицию, которая якобы ввела население в заблуждение. "Многим это не понравится", – считает Читадзе. По словам политолога, согласно социологическим опросам где-то 80% населения Грузии поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию страны, и те, кто вышел на акцию протеста, восприняли принятие этого закона как что-то, что противоречит интересам Грузии. Кроме того, по мнению политолога, законопроект не может быть отозван лишь одним заявлением. С юридической точки зрения, как пояснил Читадзе, "Грузинская мечта" должна отозвать оба законопроекта из Венецианской комиссии и потом проголосовать против него в парламенте. Что касается акций, мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи – демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. За два дня протестов в административном порядке задержали 133 человека, пострадали несколько десятков полицейских. По мнению Читадзе, в ближайшей перспективе от властей потребуют освободить всех задержанных. Резонансная инициатива Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". "Не доверяем!" – активисты анонсировали новую акцию протеста в Тбилиси>>Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона, однако накануне стало известно, что рассмотрение, запланированное на 9 марта, не состоится. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, политика, новости, ника читадзе