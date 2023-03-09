https://sputnik-georgia.ru/20230309/kto-dal-zelenyy-svet-na-perevorot-v-gruzii-275615810.html

Кто дал "зеленый свет" на переворот в Грузии?

Кто дал "зеленый свет" на переворот в Грузии?

В грузинских СМИ распространилась скандальная видеозапись с участием оппозиционных лидеров 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T11:47+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Участники акции протеста в центре Тбилиси готовились занять здание парламента Грузии и устроить переворот, а на все это у них был "зеленый свет". Об этом идет речь в скрытой видеозаписи со вчерашней акции протеста против принятия скандального законопроекта об "иноагентах", где фигурируют гражданский активист Гига Макарашвили, военный эксперт Акиа Барбакадзе и экс-депутат парламента Грузии Геди Попхадзе. Видеозапись распространил телеканал "Рустави 2" Позднее появилась и вторая видеозапись. На этот раз Попхадзе разговаривает с Серги Капанадзе, который при президентстве Михаила Саакашвили занимал пост замминистра иностранных дел Грузии. В записи также звучит фраза – "у нас есть зеленый свет". Однако от кого именно, политик не уточняет. "Впереди была серьезная проблема невыполнения, то есть неполучения статуса (кандидата на членства в ЕС - ред). Так они боялись народа и заранее провалились. Я считаю, что это своеобразная люстрация, если можешь, то должен войти", – говорит Капанадзе. Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В грузинском законе об "иноагентах" нет санкций в отличие от американского – депутат>>Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи - демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. Правящая партия "Грузинская мечта- Демократическая Грузия" на фоне протестов решила отозвать из парламента страны скандальный законопроект об иноагентах. Резонансная инициатива Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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