https://sputnik-georgia.ru/20230309/ne-doveryaem---aktivisty-anonsirovali-novuyu-aktsiyu-protesta-v-tbilisi-275619362.html
"Не доверяем!" – активисты анонсировали новую акцию протеста в Тбилиси
"Не доверяем!" – активисты анонсировали новую акцию протеста в Тбилиси
Активисты будут требовать освобождения людей, задержанных на акциях протеста 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T12:59+0400
2023-03-09T12:59+0400
2023-03-09T13:23+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Гражданские активисты все же проведут акцию протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси, несмотря на решение правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отозвать из парламента страны скандальный законопроект об иноагентах. Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона. По его словам, на сегодняшней акции они потребуют от "Грузинской мечты" больше ясности в связи с тем, как они собираются отозвать законопроект. Гражданские активисты также потребуют освобождения задержанных участников акции протеста. За два дня протестов в административном порядке задержали 133 человека, пострадали несколько десятков полицейских. "До тех пор, пока не будут освобождены люди, которые стояли рядом с нами, боролись вместе с нами и которые задержаны, пусть "Грузинская мечта" не думает, что все будет просто", – отметил Коберидзе. Очередная акция протеста у здания парламента начнется в 19:00 по местному времени. На последних двух акциях мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи – демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. Резонансная инициатива Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона. В грузинском законе об "иноагентах" нет санкций в отличие от американского – депутат>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, сша, грузинская мечта, совет европы, акция против закона об иноагентах, акции, акции протеста, законопроект об иноагентах
"Не доверяем!" – активисты анонсировали новую акцию протеста в Тбилиси
12:59 09.03.2023 (обновлено: 13:23 09.03.2023)
Активисты будут требовать освобождения людей, задержанных на акциях протеста
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Гражданские активисты все же проведут акцию протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси, несмотря на решение правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отозвать из парламента страны скандальный законопроект об иноагентах.
Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона.
"Акция обязательно состоится сегодня! Есть много молодых людей, которые не доверяют "Грузинской мечте" и которые считают, что мы является гарантом того, чтобы страна стала частью Запада", – заявил на совместном брифинге член сакребуло Тбилиси от оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Цотне Коберидзе.
По его словам, на сегодняшней акции они потребуют от "Грузинской мечты" больше ясности в связи с тем, как они собираются отозвать законопроект.
Гражданские активисты также потребуют освобождения задержанных участников акции протеста. За два дня протестов в административном порядке задержали 133 человека, пострадали несколько десятков полицейских.
"До тех пор, пока не будут освобождены люди, которые стояли рядом с нами, боролись вместе с нами и которые задержаны, пусть "Грузинская мечта" не думает, что все будет просто", – отметил Коберидзе.
Очередная акция протеста у здания парламента начнется в 19:00 по местному времени.
На последних двух акциях мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи – демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.
Резонансная инициатива
Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.
Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
"Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.