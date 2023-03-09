https://sputnik-georgia.ru/20230309/ne-doveryaem---aktivisty-anonsirovali-novuyu-aktsiyu-protesta-v-tbilisi-275619362.html

"Не доверяем!" – активисты анонсировали новую акцию протеста в Тбилиси

"Не доверяем!" – активисты анонсировали новую акцию протеста в Тбилиси

Активисты будут требовать освобождения людей, задержанных на акциях протеста 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T12:59+0400

2023-03-09T12:59+0400

2023-03-09T13:23+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Гражданские активисты все же проведут акцию протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси, несмотря на решение правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отозвать из парламента страны скандальный законопроект об иноагентах. Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона. По его словам, на сегодняшней акции они потребуют от "Грузинской мечты" больше ясности в связи с тем, как они собираются отозвать законопроект. Гражданские активисты также потребуют освобождения задержанных участников акции протеста. За два дня протестов в административном порядке задержали 133 человека, пострадали несколько десятков полицейских. "До тех пор, пока не будут освобождены люди, которые стояли рядом с нами, боролись вместе с нами и которые задержаны, пусть "Грузинская мечта" не думает, что все будет просто", – отметил Коберидзе. Очередная акция протеста у здания парламента начнется в 19:00 по местному времени. На последних двух акциях мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи – демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. Резонансная инициатива Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона. В грузинском законе об "иноагентах" нет санкций в отличие от американского – депутат>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, сша, грузинская мечта, совет европы, акция против закона об иноагентах, акции, акции протеста, законопроект об иноагентах