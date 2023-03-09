https://sputnik-georgia.ru/20230309/politolog-teper-vyyasnitsya-chego-na-samom-dele-khotyat-protestuyuschie-v-tbilisi-275634415.html

Политолог: теперь выяснится, чего на самом деле хотят протестующие в Тбилиси

Политолог: теперь выяснится, чего на самом деле хотят протестующие в Тбилиси

Власти Грузии отозвали законопроект об "иноагентах", ставший причиной для проведения многотысячных протестных акций 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T17:00+0400

2023-03-09T17:00+0400

2023-03-09T17:00+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

грузия

политика

новости

тамар кикнадзе

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Отзыв скандального законопроекта об "иноагентах" из парламента Грузии даст возможность понять, чего на самом деле добивается оппозиция, заявила политолог Тамар Кикнадзе в интервью Sputnik Грузия. Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона. Политолог считает, что среди населения неправильное восприятие слова "агент", поэтому правильно решение провести информационную компанию, и донести суть проекта до общественности . Кроме того, Кикнадзе считает правильным решением принять законопроект. По ее словам, такой закон есть и в Америке, и в России, и в англосаксонском мире. "Потому что, когда дают деньги, бесплатный сыр бывает в мышеловке, значит есть какие-то интересы, которые ставят под угрозу безопасность государства. Как политолог я считаю, что это было правильное решение, и правильная мера", – сказала Кикнадзе. Отозвать законопроект, уверена политолог, правящая партия была вынуждена, чтобы успокоить ситуацию, так как молодые люди, собирающиеся у здания парламента не совсем четко понимают против чего идут, и чего хотят. Резонансная инициатива Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Как "Грузинская мечта" собирается отозвать скандальные законопроекты>>Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона, однако накануне стало известно, что рассмотрение, запланированное на 9 марта, не состоится.Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, политика, новости, тамар кикнадзе