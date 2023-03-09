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Политолог: теперь выяснится, чего на самом деле хотят протестующие в Тбилиси
Политолог: теперь выяснится, чего на самом деле хотят протестующие в Тбилиси
Власти Грузии отозвали законопроект об "иноагентах", ставший причиной для проведения многотысячных протестных акций 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T17:00+0400
2023-03-09T17:00+0400
2023-03-09T17:00+0400
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
грузия
политика
новости
тамар кикнадзе
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Отзыв скандального законопроекта об "иноагентах" из парламента Грузии даст возможность понять, чего на самом деле добивается оппозиция, заявила политолог Тамар Кикнадзе в интервью Sputnik Грузия. Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона. Политолог считает, что среди населения неправильное восприятие слова "агент", поэтому правильно решение провести информационную компанию, и донести суть проекта до общественности . Кроме того, Кикнадзе считает правильным решением принять законопроект. По ее словам, такой закон есть и в Америке, и в России, и в англосаксонском мире. "Потому что, когда дают деньги, бесплатный сыр бывает в мышеловке, значит есть какие-то интересы, которые ставят под угрозу безопасность государства. Как политолог я считаю, что это было правильное решение, и правильная мера", – сказала Кикнадзе. Отозвать законопроект, уверена политолог, правящая партия была вынуждена, чтобы успокоить ситуацию, так как молодые люди, собирающиеся у здания парламента не совсем четко понимают против чего идут, и чего хотят. Резонансная инициатива Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Как "Грузинская мечта" собирается отозвать скандальные законопроекты>>Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона, однако накануне стало известно, что рассмотрение, запланированное на 9 марта, не состоится.Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, политика, новости, тамар кикнадзе
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, политика, новости, тамар кикнадзе
Политолог: теперь выяснится, чего на самом деле хотят протестующие в Тбилиси
Власти Грузии отозвали законопроект об "иноагентах", ставший причиной для проведения многотысячных протестных акций
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Отзыв скандального законопроекта об "иноагентах" из парламента Грузии даст возможность понять, чего на самом деле добивается оппозиция, заявила политолог Тамар Кикнадзе в интервью Sputnik Грузия.
Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона.
"Это будет тест. Мы сейчас посмотрим, действительно ли они были против этого закона или это была причина. На митинге они озвучили, что хотят отставки правительства, посмотрим, какими будут их дальнейшие действия. Сейчас будет люстрация того, чего они хотят на самом деле", – заявила Кикнадзе.
Политолог считает, что среди населения неправильное восприятие слова "агент", поэтому правильно решение провести информационную компанию, и донести суть проекта до общественности .
"В политической науке есть теория – "агенты социального влияния". А у населения это восприятие "агентов", "шпионов". Надо было образовательную программу провести, чтобы четко разъяснить, о чем там речь", – заявила она.
Кроме того, Кикнадзе считает правильным решением принять законопроект. По ее словам, такой закон есть и в Америке, и в России, и в англосаксонском мире.
"Потому что, когда дают деньги, бесплатный сыр бывает в мышеловке, значит есть какие-то интересы, которые ставят под угрозу безопасность государства. Как политолог я считаю, что это было правильное решение, и правильная мера", – сказала Кикнадзе.
Отозвать законопроект, уверена политолог, правящая партия была вынуждена, чтобы успокоить ситуацию, так как молодые люди, собирающиеся у здания парламента не совсем четко понимают против чего идут, и чего хотят.
Резонансная инициатива
Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.
Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона, однако накануне стало известно, что рассмотрение, запланированное на 9 марта, не состоится.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
"Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.