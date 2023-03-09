https://sputnik-georgia.ru/20230309/spiker-parlamenta-razocharovan-podderzhkoy-aktsii-so-storony-prezidenta-gruzii-275642621.html

Спикер парламента разочарован поддержкой акции со стороны президента Грузии

Спикер парламента разочарован поддержкой акции со стороны президента Грузии

Президент Грузии с самого начала выступала против принятия закона об "иноагентах" 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T19:39+0400

2023-03-09T19:39+0400

2023-03-09T19:54+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

новости

грузия

политика

шалва папуашвили

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в "романтизации" насилия из-за видео с акции протеста в Тбилиси в ночь на 9 марта. Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".Президент Грузии опубликовала на своей странице в соцсети видео, на котором видно, как протестующая молодежь танцует под звуки предупреждения о применении спецсредств со стороны полиции. Спикер парламента пояснил, что звук предупреждения означал, что на акции происходит насилие, и поэтому полиции приходится восстанавливать порядок. По его словам, народ ждет от президента призыва к спокойствию. "Когда происходит силовое повреждение парламента, нападение на полицейских и идет операция по восстановлению порядка, полицейское мероприятие, грузинский народ ждет от президента, что она призовет всех к миру, а не наоборот, определенной романтизацией поощрит еще большее неподчинение полиции", – сказал Папуашвили. Президент Грузии поддержала акцию протеста>>Акция у здания парламента на центральном проспекте Тбилиси против законопроектов об "иноагентах" продолжалась с 8 на 9 марта более 16 часов, периодически переходя в столкновения между частью протестующих и сотрудниками полиции, которые реагировали на факты насилия и вандализма. Только к 8 утра полиции удалось полностью расчистить проспект Руставели.По последним данным, полиция задержала в административном порядке 133 участника акции, а в специальную следственную службу поступило 22 сообщения о превышении полицейскими своих полномочий. До сих пор неизвестно число пострадавших участников акции.Спустя несколько часов после завершения акции правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" объявила об отзыве проектов об "иноагентов". В настоящее время перед зданием парламента в центре Тбилиси вновь проходит протестная акция. Гражданские активисты заявили, что на сегодняшней акции они потребуют от правящей партии больше ясности в связи с тем, как они собираются отозвать законопроект.Гражданские активисты также потребуют освобождения задержанных участников акции протеста. Президент Грузии с самого начала выступала против принятия закона об "иноагентах" и даже обещала наложить вето в случае их принятия. Уже 7 марта, когда тысячи людей вышли на проспект Руставели в знак протеста против проектов, Зурабишвили открыто поддержала участников протеста из Нью-Йорка, где она находится с официальным визитом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, новости, грузия, политика, шалва папуашвили, саломе зурабишвили