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Спикер парламента разочарован поддержкой акции со стороны президента Грузии
Спикер парламента разочарован поддержкой акции со стороны президента Грузии
Президент Грузии с самого начала выступала против принятия закона об "иноагентах" 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T19:39+0400
2023-03-09T19:39+0400
2023-03-09T19:54+0400
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
новости
грузия
политика
шалва папуашвили
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в "романтизации" насилия из-за видео с акции протеста в Тбилиси в ночь на 9 марта. Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".Президент Грузии опубликовала на своей странице в соцсети видео, на котором видно, как протестующая молодежь танцует под звуки предупреждения о применении спецсредств со стороны полиции. Спикер парламента пояснил, что звук предупреждения означал, что на акции происходит насилие, и поэтому полиции приходится восстанавливать порядок. По его словам, народ ждет от президента призыва к спокойствию. "Когда происходит силовое повреждение парламента, нападение на полицейских и идет операция по восстановлению порядка, полицейское мероприятие, грузинский народ ждет от президента, что она призовет всех к миру, а не наоборот, определенной романтизацией поощрит еще большее неподчинение полиции", – сказал Папуашвили. Президент Грузии поддержала акцию протеста>>Акция у здания парламента на центральном проспекте Тбилиси против законопроектов об "иноагентах" продолжалась с 8 на 9 марта более 16 часов, периодически переходя в столкновения между частью протестующих и сотрудниками полиции, которые реагировали на факты насилия и вандализма. Только к 8 утра полиции удалось полностью расчистить проспект Руставели.По последним данным, полиция задержала в административном порядке 133 участника акции, а в специальную следственную службу поступило 22 сообщения о превышении полицейскими своих полномочий. До сих пор неизвестно число пострадавших участников акции.Спустя несколько часов после завершения акции правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" объявила об отзыве проектов об "иноагентов". В настоящее время перед зданием парламента в центре Тбилиси вновь проходит протестная акция. Гражданские активисты заявили, что на сегодняшней акции они потребуют от правящей партии больше ясности в связи с тем, как они собираются отозвать законопроект.Гражданские активисты также потребуют освобождения задержанных участников акции протеста. Президент Грузии с самого начала выступала против принятия закона об "иноагентах" и даже обещала наложить вето в случае их принятия. Уже 7 марта, когда тысячи людей вышли на проспект Руставели в знак протеста против проектов, Зурабишвили открыто поддержала участников протеста из Нью-Йорка, где она находится с официальным визитом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, новости, грузия, политика, шалва папуашвили, саломе зурабишвили
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, новости, грузия, политика, шалва папуашвили, саломе зурабишвили
Спикер парламента разочарован поддержкой акции со стороны президента Грузии
19:39 09.03.2023 (обновлено: 19:54 09.03.2023)
Президент Грузии с самого начала выступала против принятия закона об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в "романтизации" насилия из-за видео с акции протеста в Тбилиси в ночь на 9 марта.
Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".
Президент Грузии опубликовала на своей странице в соцсети видео, на котором видно, как протестующая молодежь танцует под звуки предупреждения о применении спецсредств со стороны полиции.
"Я очень разочарован позицией президента, которую мы видели вчера, как она романтизировала насилие", – сказал Папуашвили.
Спикер парламента пояснил, что звук предупреждения означал, что на акции происходит насилие, и поэтому полиции приходится восстанавливать порядок.
"Безусловно, это не то отношение, которое должно быть у президента к парламенту", – сказал Папуашвили.
По его словам, народ ждет от президента призыва к спокойствию.
"Когда происходит силовое повреждение парламента, нападение на полицейских и идет операция по восстановлению порядка, полицейское мероприятие, грузинский народ ждет от президента, что она призовет всех к миру, а не наоборот, определенной романтизацией поощрит еще большее неподчинение полиции", – сказал Папуашвили.
Акция у здания парламента на центральном проспекте Тбилиси против законопроектов об "иноагентах" продолжалась с 8 на 9 марта более 16 часов, периодически переходя в столкновения между частью протестующих и сотрудниками полиции, которые реагировали на факты насилия и вандализма. Только к 8 утра полиции удалось полностью расчистить проспект Руставели.
По последним данным, полиция задержала в административном порядке 133 участника акции, а в специальную следственную службу поступило 22 сообщения о превышении полицейскими своих полномочий.
До сих пор неизвестно число пострадавших участников акции.
Спустя несколько часов после завершения акции правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" объявила об отзыве проектов об "иноагентов".
В настоящее время перед зданием парламента в центре Тбилиси вновь проходит протестная акция. Гражданские активисты заявили, что на сегодняшней акции они потребуют от правящей партии больше ясности в связи с тем, как они собираются отозвать законопроект.
Гражданские активисты также потребуют освобождения задержанных участников акции протеста.
Президент Грузии с самого начала выступала против принятия закона об "иноагентах" и даже обещала наложить вето в случае их принятия. Уже 7 марта, когда тысячи людей вышли на проспект Руставели в знак протеста против проектов, Зурабишвили открыто поддержала участников протеста из Нью-Йорка, где она находится с официальным визитом.