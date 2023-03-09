https://sputnik-georgia.ru/20230309/strelba-v-tbilisi--zaderzhannomu-predyavili-obvinenie-v-popytke-ubiystva-biznesmena-275590685.html
Стрельба в Тбилиси – задержанному предъявили обвинение в попытке убийства бизнесмена
Стрельба в Тбилиси – задержанному предъявили обвинение в попытке убийства бизнесмена
Полицейские задержали обвиняемого по горячим следам 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T10:42+0400
2023-03-09T10:42+0400
2023-03-09T10:46+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
прокуратура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/74/239477437_0:48:2000:1173_1920x0_80_0_0_7ae2ce255eb649b9d3170f6a53ea6cfb.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Обвиняемому в попытке убийства одного из владельцев бизнес-центра "Делиси" в Тбилиси, а также члена его охраны, грозит до 20 лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии. По данным следствия, 6 марта, находясь во дворе бизнес-центра "Делиси", обвиняемый несколько раз выстрелил в сторону одного из его владельцев и охранника. В результате стрельбы владелец бизнес-центра, по данным СМИ 50-летний мужчина, получил телесные повреждения, кроме того, возникла угроза жизни и здоровью других людей, находившихся на месте происшествия. Полиция задержала мужчину в тот же день по горячим следам. Стрельба в Тбилиси – обвиняемый задержан по горячим следам>>Уголовные дела возбуждены по статьям "Попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах в отношении двух лиц, совершенное способом, заведомо создающим опасность для жизни или здоровья других лиц" и "Противоправные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет. Прокуратура намерена ходатайствовать на суде о помещении обвиняемого под арест на время следствия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/74/239477437_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_522a240378a3c76ba4fd776480899ddb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, прокуратура
происшествия, грузия, новости, тбилиси, прокуратура
Стрельба в Тбилиси – задержанному предъявили обвинение в попытке убийства бизнесмена
10:42 09.03.2023 (обновлено: 10:46 09.03.2023)
Полицейские задержали обвиняемого по горячим следам
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Обвиняемому в попытке убийства одного из владельцев бизнес-центра "Делиси" в Тбилиси, а также члена его охраны, грозит до 20 лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.
По данным следствия
, 6 марта, находясь во дворе бизнес-центра "Делиси", обвиняемый несколько раз выстрелил в сторону одного из его владельцев и охранника.
В результате стрельбы владелец бизнес-центра, по данным СМИ 50-летний мужчина, получил телесные повреждения, кроме того, возникла угроза жизни и здоровью других людей, находившихся на месте происшествия.
Полиция задержала мужчину в тот же день по горячим следам.
Уголовные дела возбуждены по статьям "Попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах в отношении двух лиц, совершенное способом, заведомо создающим опасность для жизни или здоровья других лиц" и "Противоправные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет.
Прокуратура намерена ходатайствовать на суде о помещении обвиняемого под арест на время следствия.