https://sputnik-georgia.ru/20230309/strelba-v-tbilisi--zaderzhannomu-predyavili-obvinenie-v-popytke-ubiystva-biznesmena-275590685.html

Стрельба в Тбилиси – задержанному предъявили обвинение в попытке убийства бизнесмена

Стрельба в Тбилиси – задержанному предъявили обвинение в попытке убийства бизнесмена

Полицейские задержали обвиняемого по горячим следам 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T10:42+0400

2023-03-09T10:42+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Обвиняемому в попытке убийства одного из владельцев бизнес-центра "Делиси" в Тбилиси, а также члена его охраны, грозит до 20 лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии. По данным следствия, 6 марта, находясь во дворе бизнес-центра "Делиси", обвиняемый несколько раз выстрелил в сторону одного из его владельцев и охранника. В результате стрельбы владелец бизнес-центра, по данным СМИ 50-летний мужчина, получил телесные повреждения, кроме того, возникла угроза жизни и здоровью других людей, находившихся на месте происшествия. Полиция задержала мужчину в тот же день по горячим следам. Стрельба в Тбилиси – обвиняемый задержан по горячим следам>>Уголовные дела возбуждены по статьям "Попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах в отношении двух лиц, совершенное способом, заведомо создающим опасность для жизни или здоровья других лиц" и "Противоправные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет. Прокуратура намерена ходатайствовать на суде о помещении обвиняемого под арест на время следствия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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