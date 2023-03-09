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У здания парламента Грузии навели порядок: теперь тут снова мирно – видео
У здания парламента Грузии навели порядок: теперь тут снова мирно – видео
После разгона митинга оппозиции в ночь на четверг у сотрудников службы очистки мэрии Тбилиси утро выдалось нелегким. Им пришлось наводить порядок на проспекте... 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T13:42+0400
2023-03-09T14:04+0400
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Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". На последних двух акциях мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи – демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ и водометы.В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона. Тем не менее, оппозиция анонсировала новую акцию на семь вечера.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, разгоны акций протеста, парламент грузии, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, разгоны акций протеста, парламент грузии, видео

У здания парламента Грузии навели порядок: теперь тут снова мирно – видео

13:42 09.03.2023 (обновлено: 14:04 09.03.2023)
© video: Sputnik / Stringer
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После разгона митинга оппозиции в ночь на четверг у сотрудников службы очистки мэрии Тбилиси утро выдалось нелегким. Им пришлось наводить порядок на проспекте Руставели, где до этого между протестующими и спецназом происходили столкновения
Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".
На последних двух акциях мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи – демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ и водометы.
В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона. Тем не менее, оппозиция анонсировала новую акцию на семь вечера.
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