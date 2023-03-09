https://sputnik-georgia.ru/20230309/v-tbilisi-opyat-protestuyut---tsentralnyy-prospekt-goroda-snova-zapolnen--275646053.html
В Тбилиси опять протестуют – центральный проспект города снова заполнен
В Тбилиси опять протестуют – центральный проспект города снова заполнен
Среди требований участников акции – освободить задержанных протестующих 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T20:12+0400
2023-03-09T20:12+0400
2023-03-09T20:25+0400
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
грузия
новости
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Акция протеста стартовала в центре Тбилиси у здания парламента Грузии, центральный проспект города снова перекрыт. Участники акции заявили о двух требованиях: завершить процедуры по отзыву законопроектов об "иноагентах" и освободить задержанных во время протестов. Акция началась с заявления организаторов о возможных провокациях, которые преследуют цель придать мероприятию насильственный характер, и призвали собравшихся на них не реагировать. Около здания парламента собрались несколько тысяч человек, при этом территория продолжает заполняться.Как "Грузинская мечта" собирается отозвать скандальные законопроекты>>Для Тбилиси это уже третий день протеста. Акция с 8 на 9 марта продолжалась более 16 часов, периодически переходя в столкновения между частью протестующих и сотрудниками полиции, которые реагировали на факты насилия и вандализма. Только к 8 утра полиции удалось полностью расчистить проспект Руставели. По последним данным, полиция в эту ночь задержала в административном порядке 66 участников акции, в специальную следственную службу поступило 22 сообщения о превышении полицейскими своих полномочий. Всего же за два дня акций в административном порядке были задержаны 133 человека, часть из них уже вышли на свободу.Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта" объявила об отзыве проектов об "иноагентов". Однако для завершения процедуры отзыва необходимо провалить проект. Лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе пообещал, что законопроект будет провален и правящая партия не вернется к его рассмотрению. Решение об отзыве проекта поприветствовали все западные партнеры Грузии и международные организации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, новости, ираклий кобахидзе
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, новости, ираклий кобахидзе
В Тбилиси опять протестуют – центральный проспект города снова заполнен
20:12 09.03.2023 (обновлено: 20:25 09.03.2023)
Среди требований участников акции – освободить задержанных протестующих
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Акция протеста стартовала в центре Тбилиси у здания парламента Грузии, центральный проспект города снова перекрыт.
Участники акции заявили о двух требованиях: завершить процедуры по отзыву законопроектов об "иноагентах" и освободить задержанных во время протестов.
Акция началась с заявления организаторов о возможных провокациях, которые преследуют цель придать мероприятию насильственный характер, и призвали собравшихся на них не реагировать.
Около здания парламента собрались несколько тысяч человек, при этом территория продолжает заполняться.
Для Тбилиси это уже третий день протеста. Акция с 8 на 9 марта продолжалась более 16 часов, периодически переходя в столкновения между частью протестующих и сотрудниками полиции, которые реагировали на факты насилия и вандализма. Только к 8 утра полиции удалось полностью расчистить проспект Руставели.
По последним данным, полиция в эту ночь задержала в административном порядке 66 участников акции, в специальную следственную службу поступило 22 сообщения о превышении полицейскими своих полномочий. Всего же за два дня акций в административном порядке были задержаны 133 человека, часть из них уже вышли на свободу.
Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта" объявила об отзыве проектов об "иноагентов". Однако для завершения процедуры отзыва необходимо провалить проект. Лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе пообещал, что законопроект будет провален и правящая партия не вернется к его рассмотрению.
Решение об отзыве проекта поприветствовали все западные партнеры Грузии и международные организации.