https://sputnik-georgia.ru/20230309/v-tbilisi-opyat-protestuyut---tsentralnyy-prospekt-goroda-snova-zapolnen--275646053.html

В Тбилиси опять протестуют – центральный проспект города снова заполнен

В Тбилиси опять протестуют – центральный проспект города снова заполнен

Среди требований участников акции – освободить задержанных протестующих 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T20:12+0400

2023-03-09T20:12+0400

2023-03-09T20:25+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

грузия

новости

ираклий кобахидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275644622_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_a817808a2d06209c2d9e39961983c846.jpg

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Акция протеста стартовала в центре Тбилиси у здания парламента Грузии, центральный проспект города снова перекрыт. Участники акции заявили о двух требованиях: завершить процедуры по отзыву законопроектов об "иноагентах" и освободить задержанных во время протестов. Акция началась с заявления организаторов о возможных провокациях, которые преследуют цель придать мероприятию насильственный характер, и призвали собравшихся на них не реагировать. Около здания парламента собрались несколько тысяч человек, при этом территория продолжает заполняться.Как "Грузинская мечта" собирается отозвать скандальные законопроекты>>Для Тбилиси это уже третий день протеста. Акция с 8 на 9 марта продолжалась более 16 часов, периодически переходя в столкновения между частью протестующих и сотрудниками полиции, которые реагировали на факты насилия и вандализма. Только к 8 утра полиции удалось полностью расчистить проспект Руставели. По последним данным, полиция в эту ночь задержала в административном порядке 66 участников акции, в специальную следственную службу поступило 22 сообщения о превышении полицейскими своих полномочий. Всего же за два дня акций в административном порядке были задержаны 133 человека, часть из них уже вышли на свободу.Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта" объявила об отзыве проектов об "иноагентов". Однако для завершения процедуры отзыва необходимо провалить проект. Лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе пообещал, что законопроект будет провален и правящая партия не вернется к его рассмотрению. Решение об отзыве проекта поприветствовали все западные партнеры Грузии и международные организации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, новости, ираклий кобахидзе