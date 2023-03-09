https://sputnik-georgia.ru/20230309/venetsianskaya-komissiya-podtverdila-poluchenie-gruzinskikh-zakonoproektov-ob-inoagentov-275609009.html

Венецианская комиссия подтвердила получение грузинских законопроектов об иноагентах

Венецианская комиссия подтвердила получение грузинских законопроектов об иноагентах

Авторы законопроекта настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T07:01+0400

2023-03-09T07:01+0400

2023-03-09T08:14+0400

грузия

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шалва папуашвили

венецианская комиссия

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Венецианская комиссия подтвердила обращение председателя парламента Грузии Шалва Папуашвили по поводу закона об "иноагентах". "Председатель парламента Грузии 8 марта 2023 года обратился в Венецианскую комиссию рассмотреть проекты "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов", – говорится в заявлении Венецианской комиссии. Инициатива Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В грузинском законе об "иноагентах" нет санкций в отличие от американского – депутат>>Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, венецианская комиссия, законопроект об иноагентах