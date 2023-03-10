https://sputnik-georgia.ru/20230310/delo-ob-ograblenii-banka-gruzii-prokuratura-predstavila-novye-dokazatelstva-275691200.html

Дело об ограблении "Банка Грузии": прокуратура представила новые доказательства

Дело об ограблении "Банка Грузии": прокуратура представила новые доказательства

Экспертиза образца запаха обвиняемого совпадает с образцами в деле, изъятыми с места преступления 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T22:16+0400

2023-03-10T22:16+0400

2023-03-10T22:16+0400

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захват заложников в зугдиди

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Зугдидский районный суд принял новые доказательства против Бадри Эсебуа, обвиняемого в совершении самого дерзкого ограбления банка в Грузии. Эсебуа задержали 8 февраля в сельском доме его родственника. Он обвиняется в вооруженном нападении и взятии нескольких десятков заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) 21 октября 2020 года. По данным следствия, злоумышленник, получив требуемые 500 тысяч долларов, скрылся. По ее словам, экспертиза образца запаха обвиняемого совпадает с образцами в деле, изъятыми с места преступления. Таким образом, прокуратура представила доказательство, опровергающее заявление адвокатов Эсебуа о том, что у стороны обвинения нет доказательств, что под маской грабителя "Банка Грузии" скрывался именно он. Кроме того, на очередном заседании по делу суд также опросил ряд свидетелей стороны обвинения, в том числе и заложников. Обвиняемый в ограблении "Банка Грузии" считает себя невиновным >>Следующее заседание по делу назначено на 13 марта. Эсебуа обвиняется по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма. При этом в части приобретения и хранения оружия и боеприпасов речь идет о двух эпизодах: непосредственно во время захвата заложников и на момент задержания. Дело об ограблении банка Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека. Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы в автомобиле, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки. Как задержали и где скрывался Бадри Эсебуа – версии>>МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт. Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы. Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

зугдиди

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грузия, новости, происшествия, зугдиди, "банк грузии", захват заложников в зугдиди