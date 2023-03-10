https://sputnik-georgia.ru/20230310/delo-ob-ograblenii-banka-gruzii-prokuratura-predstavila-novye-dokazatelstva-275691200.html
Дело об ограблении "Банка Грузии": прокуратура представила новые доказательства
Дело об ограблении "Банка Грузии": прокуратура представила новые доказательства
Экспертиза образца запаха обвиняемого совпадает с образцами в деле, изъятыми с места преступления 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T22:16+0400
2023-03-10T22:16+0400
2023-03-10T22:16+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Зугдидский районный суд принял новые доказательства против Бадри Эсебуа, обвиняемого в совершении самого дерзкого ограбления банка в Грузии. Эсебуа задержали 8 февраля в сельском доме его родственника. Он обвиняется в вооруженном нападении и взятии нескольких десятков заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) 21 октября 2020 года. По данным следствия, злоумышленник, получив требуемые 500 тысяч долларов, скрылся. По ее словам, экспертиза образца запаха обвиняемого совпадает с образцами в деле, изъятыми с места преступления. Таким образом, прокуратура представила доказательство, опровергающее заявление адвокатов Эсебуа о том, что у стороны обвинения нет доказательств, что под маской грабителя "Банка Грузии" скрывался именно он. Кроме того, на очередном заседании по делу суд также опросил ряд свидетелей стороны обвинения, в том числе и заложников. Обвиняемый в ограблении "Банка Грузии" считает себя невиновным >>Следующее заседание по делу назначено на 13 марта. Эсебуа обвиняется по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма. При этом в части приобретения и хранения оружия и боеприпасов речь идет о двух эпизодах: непосредственно во время захвата заложников и на момент задержания. Дело об ограблении банка Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека. Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы в автомобиле, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки. Как задержали и где скрывался Бадри Эсебуа – версии>>МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт. Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы. Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, зугдиди, "банк грузии", захват заложников в зугдиди
грузия, новости, происшествия, зугдиди, "банк грузии", захват заложников в зугдиди
Дело об ограблении "Банка Грузии": прокуратура представила новые доказательства
Экспертиза образца запаха обвиняемого совпадает с образцами в деле, изъятыми с места преступления
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Зугдидский районный суд принял новые доказательства против Бадри Эсебуа, обвиняемого в совершении самого дерзкого ограбления банка в Грузии.
Эсебуа задержали 8 февраля в сельском доме его родственника. Он обвиняется в вооруженном нападении и взятии нескольких десятков заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) 21 октября 2020 года. По данным следствия, злоумышленник, получив требуемые 500 тысяч долларов, скрылся.
"Сторона обвинения сегодня представила новое доказательство. Это заключение одорологической экспертизы. Это твердое основание для предоставления вины обвиняемому", – сказала прокурор по делу Миранда Церетели.
По ее словам, экспертиза образца запаха обвиняемого совпадает с образцами в деле, изъятыми с места преступления.
Таким образом, прокуратура представила доказательство, опровергающее заявление адвокатов Эсебуа о том, что у стороны обвинения нет доказательств, что под маской грабителя "Банка Грузии" скрывался именно он.
Кроме того, на очередном заседании по делу суд также опросил ряд свидетелей стороны обвинения, в том числе и заложников.
Следующее заседание по делу назначено на 13 марта.
Эсебуа обвиняется по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма.
При этом в части приобретения и хранения оружия и боеприпасов речь идет о двух эпизодах: непосредственно во время захвата заложников и на момент задержания.
Дело об ограблении банка
Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека.
Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы в автомобиле, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки.
МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт.
Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы.
Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.