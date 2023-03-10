https://sputnik-georgia.ru/20230310/my-by-ne-nashli-partnera-luchshe-chem-gruziya--direktor-vystavki-itb-berlin-275672998.html

"Мы бы не нашли партнера лучше, чем Грузия" – директор выставки ITB Berlin

"Мы бы не нашли партнера лучше, чем Грузия" – директор выставки ITB Berlin

Престижная туристическая выставка открылась грандиозным грузинским концертом 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T15:25+0400

2023-03-10T15:25+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Директор международной туристической выставки ITB Berlin Дебора Рут высоко оценила сотрудничество с Грузией, заявив, что лучшего партнера мероприятие найти бы не смогло, сообщили в пресс-службе Национальной администрации туризма Грузии. Международная выставка ITB Berlin 2023, страной-хозяйкой которой в этом году довелось стать Грузии, проходила с 7 по 9 марта. Выставка открылась грандиозным грузинским концертом, программа которой была насыщенной и многообразной. Лозунг Грузии на ITB Berlin 2023 – "Безграничное гостеприимство". Президент Ассоциации туризма Германии: я большой фанат Грузии>>В последний день выставки заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили вместе с главой Национальной администрации туризма Майей Омиадзе встретились с директором выставки Деборой Рут. Она поблагодарила грузинскую сторону за мероприятия, которые прошли в рамках выставки. "Это была зрелищная выставка. В течение трех дней прошли деловые встречи. Это особенная выставка, поскольку после пандемии c восстановлением туристической индустрии в Берлине произошло большое обновление. Для этого обновления на ITB мы бы не смогли подобрать партнера лучше, чем Грузия", – заявила Рут. По мнению Рут, после выставки весь мир познакомился с Грузией, и очень много людей посетят эту прекрасную страну. Грузия на ITBНа торжественном гала-открытии выставки присутствовали около 2,5 тысячи гостей высокого ранга из 181 страны мира. Гости могли ознакомиться с грузинской культурой, традициями и кухней. Около 80 представителей турсектора Грузии провели презентацию на стенде Грузии, размещенной на 950 квадратных метрах. В рамках выставки прошла дегустация грузинского вина и кулинарные мастер-классы. Делегация из Грузии открыла дискуссию "Приключения Грузии, возможности, предложения и вызовы". В рамках выставки грузинская делегация приняла участие в сессиях: "Круглый стол министров – формирование трансформации в глобальном масштабе" и "Гендерное равноправие в туризме". "Гарант незабываемого путешествия" – турвыставка в Берлине посвятила статью Грузии >>Вместе с Национальной администрацией туризма в выставке приняли участие около 80 компаний из Грузии, а также Департамент туризма и курортов Аджарии, мэрия Тбилиси, туристические ассоциации, организации управления места назначения, 44 туроператора и 23 гостиницы. ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.В 2019 году до пандемии коронавируса выставка приняла 10 тысяч участников из 181 страны. Выставку посетили 160 тысяч гостей. Мероприятие освещали 500 представителей международных СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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