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Президент Ассоциации туризма Германии: я большой фанат Грузии
Президент Ассоциации туризма Германии: я большой фанат Грузии
Грузия еще не полностью представлена в индустрии туризма и ее потенциал до конца не использован, заявил Феибиг 07.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-07T16:19+0400
2023-03-07T16:19+0400
2023-03-07T16:19+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Президент Ассоциации туризма Германии Норберт Феибиг высоко оценил грузинский концерт на торжественном открытии международной выставки ITB Berlin и сказал, что является большим фанатом Грузии, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. Международная выставка ITB Berlin 2023, страной-хозяйкой которой в этом году довелось стать Грузии, начала свою работу. Она продлится до 9 марта. Выставка открылась грандиозным грузинским концертом, программа которой была насыщенной и многообразной. По его словам, Грузия еще не полностью представлена в индустрии туризма, и ее потенциал до конца не использован. Феибиг уверен, что этой презентацией Грузия смогла сделать то, что ей нужно было – привлечь внимание мира. "После того, что мы видели на гала-открытии, действительно, стоит путешествовать в Грузии, которая имеет необыкновенную традицию гостеприимства и отличается своей кухней", – подчеркнул Феибиг. Лозунг Грузии на ITB Berlin 2023 – "Безграничное гостеприимство". Премьер Грузии выступил на открытии туристической выставки в Берлине ЮЮНа торжественном гала-открытии присутствовали около 2,5 тысячи гостей высокого ранга из 181 страны мира. Гости могли ознакомиться с грузинской культурой, традициями и кухней. Около 80 представителей турсектора Грузии будут проводить презентацию на стенде Грузии, размещенной на 950 квадратных метрах. В рамках выставки пройдет дегустация грузинского вина и кулинарные мастер-классы. Будут представлены образцы ручной работы. Делегация из Грузии откроет дискуссию "Приключения Грузии, возможности, предложения и вызовы". В рамках выставки грузинская делегация примет участие в сессиях: "Круглый стол министров – формирование трансформации в глобальном масштабе" и "Гендерное равноправие в туризме". В Берлине провели презентацию туристического потенциала Грузии >>Замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили 7 марта представит презентацию о туристическом потенциале Грузии. Национальная администрация туризма проведет презентацию о деловом туризме Грузии. Грузия 8 марта проведет специальное мероприятие "Открытие приключенческого туризма в Грузии". Спикерами мероприятия будут руководители ассоциации горных гидов, ассоциации туроператоров и других организаций. Вместе с Национальной администрацией туризма в выставке примут участие около 80 компаний из Грузии, а также Департамент туризма и курортов Аджарии, мэрия Тбилиси, туристические ассоциации, организации управления места назначения, 44 туроператора и 23 гостиницы. "Гарант незабываемого путешествия" – турвыставка в Берлине посвятила статью Грузии >>В 2019 году до пандемии коронавируса выставка приняла 10 тысяч участников из 181 страны. Выставку посетили 160 тысяч гостей. Мероприятие освещали 500 представителей международных СМИ. ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, берлин, германия
грузия, новости, туризм, берлин, германия
Президент Ассоциации туризма Германии: я большой фанат Грузии
Грузия еще не полностью представлена в индустрии туризма и ее потенциал до конца не использован, заявил Феибиг
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Президент Ассоциации туризма Германии Норберт Феибиг высоко оценил грузинский концерт на торжественном открытии международной выставки ITB Berlin и сказал, что является большим фанатом Грузии, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.
Международная выставка ITB Berlin 2023, страной-хозяйкой которой в этом году довелось стать Грузии, начала свою работу. Она продлится до 9 марта. Выставка открылась грандиозным грузинским концертом, программа которой была насыщенной и многообразной.
"Я являюсь большим фанатом Грузии. То, что мы видели вчера на гала-открытии, было очень впечатляющим. Все, с кем я общался, были наполнены теми же впечатлениями. Грузия очень многое может предложить миру. Быть страной-хозяйкой на ITB Berlin – значит многое", – заявил Феибиг.
По его словам, Грузия еще не полностью представлена в индустрии туризма, и ее потенциал до конца не использован. Феибиг уверен, что этой презентацией Грузия смогла сделать то, что ей нужно было – привлечь внимание мира.
"После того, что мы видели на гала-открытии, действительно, стоит путешествовать в Грузии, которая имеет необыкновенную традицию гостеприимства и отличается своей кухней", – подчеркнул Феибиг.
Лозунг Грузии на ITB Berlin 2023 – "Безграничное гостеприимство".
На торжественном гала-открытии присутствовали около 2,5 тысячи гостей высокого ранга из 181 страны мира. Гости могли ознакомиться с грузинской культурой, традициями и кухней.
Около 80 представителей турсектора Грузии будут проводить презентацию на стенде Грузии, размещенной на 950 квадратных метрах.
В рамках выставки пройдет дегустация грузинского вина и кулинарные мастер-классы. Будут представлены образцы ручной работы.
Делегация из Грузии откроет дискуссию "Приключения Грузии, возможности, предложения и вызовы". В рамках выставки грузинская делегация примет участие в сессиях: "Круглый стол министров – формирование трансформации в глобальном масштабе" и "Гендерное равноправие в туризме".
Замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили 7 марта представит презентацию о туристическом потенциале Грузии. Национальная администрация туризма проведет презентацию о деловом туризме Грузии.
Грузия 8 марта проведет специальное мероприятие "Открытие приключенческого туризма в Грузии". Спикерами мероприятия будут руководители ассоциации горных гидов, ассоциации туроператоров и других организаций.
Вместе с Национальной администрацией туризма в выставке примут участие около 80 компаний из Грузии, а также Департамент туризма и курортов Аджарии, мэрия Тбилиси, туристические ассоциации, организации управления места назначения, 44 туроператора и 23 гостиницы.
В 2019 году до пандемии коронавируса выставка приняла 10 тысяч участников из 181 страны. Выставку посетили 160 тысяч гостей. Мероприятие освещали 500 представителей международных СМИ.
ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.