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В Грузии хотели совершить попытку силовой смены власти – Лавров
В Грузии хотели совершить попытку силовой смены власти – Лавров
Глава МИД РФ прокомментировал последние события в Грузии, возникшие после принятия законопроекта об "иноагентах" 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T16:27+0400
2023-03-10T16:27+0400
2023-03-10T16:53+0400
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Ситуация в Грузии в связи с законопроектом об "иноагентах" была лишь поводом для начала попытки силовой смены власти в стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.Тбилиси охватили протесты после принятия в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Акции протеста 7-8 марта приобретали агрессивные формы: демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы."Очень похоже на киевский "майдан". Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти", – заявил глава российского МИД.Лавров также прокомментировал заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что законопроект об "иноагентах" противоречит цели Грузии вступить в ЕС, несмотря на то, что в ряде европейских стран существуют такие же нормы. Это хороший знак – Боррель об отзыве скандальных законопроектов из парламента Грузии>> "Господин Боррель, не моргнув глазом, заявлял, что закон, который грузины продвигают в правящей партии "Грузинская мечта", противоречит европейским ценностям, ставит блок на пути присоединения Грузии к Европейскому союзу. В общем, лицемерие, конечно, очевидное", – сказал Лавров.Кроме того, глава МИД отметил разную реакция Запада на события в Грузии и в Молдавии.Это связано с тем, что оппозиция в Грузии отражает западные интересы, а оппозиция в Молдове – иные, а западные интересы отражают правительство и президент, считает он."Вот буквально на наших глазах разворачиваются две похожие ситуации с протестами, но отношение к ним принципиально разное", – заявил Лавров.Cобытиями в Грузии управляют извне, считает министр.Глава МИД отметил, что раздражитель хотят создать в стране, где действующие власти так же, как правительство бывшего президента Украины Виктора Януковича, думают прежде всего об экономических интересах страны и отказывается присоединяться к антироссийским санкциям.Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал ситуацию в Грузии>>"Мотивируя это вовсе не тем, что они являются пророссийскими политиками, а тем, что экономические и торговые связи с РФ, поставки газа, встречные поставки вина, коньяков, "Боржоми", сельскохозяйственной продукции, они дают львиную долю грузинскому внешнеторговому бюджету", – отметил министр.Грузия не хочет отказываться от данного сотрудничества, несмотря на то, что ее заставляют пожертвовать своими национальными интересами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, новости, политика, грузия, сергей лавров, россия
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, новости, политика, грузия, сергей лавров, россия
В Грузии хотели совершить попытку силовой смены власти – Лавров
16:27 10.03.2023 (обновлено: 16:53 10.03.2023)
Глава МИД РФ прокомментировал последние события в Грузии, возникшие после принятия законопроекта об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik.
Ситуация в Грузии в связи с законопроектом об "иноагентах" была лишь поводом для начала попытки силовой смены власти в стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра"
на Первом канале.
Тбилиси охватили протесты после принятия в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Акции протеста 7-8 марта приобретали агрессивные формы: демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.
"Очень похоже на киевский "майдан". Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти", – заявил глава российского МИД.
Лавров также прокомментировал заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что законопроект об "иноагентах" противоречит цели Грузии вступить в ЕС, несмотря на то, что в ряде европейских стран существуют такие же нормы.
"Господин Боррель, не моргнув глазом, заявлял, что закон, который грузины продвигают в правящей партии "Грузинская мечта", противоречит европейским ценностям, ставит блок на пути присоединения Грузии к Европейскому союзу. В общем, лицемерие, конечно, очевидное", – сказал Лавров.
Кроме того, глава МИД отметил разную реакция Запада на события в Грузии и в Молдавии.
"В Грузии оппозиция – не то, что ей можно, а она обязана делать то, что она хочет, а в Молдове протесты против действующей власти осуждаются", – отметил Лавров.
Это связано с тем, что оппозиция в Грузии отражает западные интересы, а оппозиция в Молдове – иные, а западные интересы отражают правительство и президент, считает он.
"Вот буквально на наших глазах разворачиваются две похожие ситуации с протестами, но отношение к ним принципиально разное", – заявил Лавров.
Cобытиями в Грузии управляют извне, считает министр.
"События в Грузии, конечно же, оркеструются извне. Они имеют ту же природу – это то же желание создать раздражитель на границах России", – сказал он.
Глава МИД отметил, что раздражитель хотят создать в стране, где действующие власти так же, как правительство бывшего президента Украины Виктора Януковича, думают прежде всего об экономических интересах страны и отказывается присоединяться к антироссийским санкциям.
"Мотивируя это вовсе не тем, что они являются пророссийскими политиками, а тем, что экономические и торговые связи с РФ, поставки газа, встречные поставки вина, коньяков, "Боржоми", сельскохозяйственной продукции, они дают львиную долю грузинскому внешнеторговому бюджету", – отметил министр.
Грузия не хочет отказываться от данного сотрудничества, несмотря на то, что ее заставляют пожертвовать своими национальными интересами.