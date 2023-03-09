https://sputnik-georgia.ru/20230309/eto-khoroshiy-znak--borrel-ob-otzyve-skandalnykh-zakonoproektov-iz-parlamenta-gruzii-275640662.html

Это хороший знак – Боррель об отзыве скандальных законопроектов из парламента Грузии

Это хороший знак – Боррель об отзыве скандальных законопроектов из парламента Грузии

Ранее Жозеп Боррель заявлял, что законопроект об "иноагентах" противоречит цели Грузии вступить в Европейский Союз 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T18:30+0400

2023-03-09T18:30+0400

2023-03-09T18:33+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Высший представитель ЕС Жозеп Боррель назвал хорошим знаком решение грузинских властей отозвать скандальные законопроекты об "иноагентах" и отметил, что теперь нужно предпринять конкретные правовые шаги. В четверг правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать законопроекты. Решение было принято на фоне акций протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Заявление об отзыве законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" хороший знак, теперь нужно предпринять конкретные правовые шаги, подчеркнул он.Карасин и Захарова прокомментировали заявление Борреля о законе об "иноагентах" в Грузии>>Ранее Боррель заявил, что законопроект об "иноагентах" противоречит цели Грузии вступить в ЕС. В своем заявлении он также отметил, что этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС, а его окончательное принятие может иметь серьезные результаты для отношений Грузии с Союзом. Заявление Борреля прокомментировали глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Карасин возмутился тем, что Боррель оказывает давление на граждан Грузии. А Захарова в своем телеграмм-канале написала, что "теперь понятно, почему США еще не в Европейском союзе – там этот закон действует с 1938 года". Процедура отзыва Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе уже разъяснил процедуры отзыва законопроектов. Парламент Грузии проголосует за принятый в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" без рассмотрения на ближайшем заседании и провалит его. Как "Грузинская мечта" собирается отозвать скандальные законопроекты>>Что касается американской версии законопроекта о "Регистрации иностранных агентов", который не был рассмотрен на пленарном заседании и вынесен на голосование, то по информации Мдинарадзе, представители "Силы народа" уже направили письмо на имя председателя парламента Шалвы Папуашвили и отозвали законопроект. Кроме того, как заявил Мдинарадзе, глава законодательного органа уже обратился к Венецианской комиссии, консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы, в связи с отзывом законопроектов. Ранее Папуашвили направил письмо президенту Венецианской комиссии СЕ Клер Бази Малори с просьбой подготовить заключение по двум законопроектам об "иноагентах". Резонансная инициативаПравящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Согласно утвержденному в первом чтении законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Кремль обеспокоен акциями протеста в Грузии – Песков>>Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона, однако накануне стало известно, что рассмотрение, запланированное на 9 марта, не состоится. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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