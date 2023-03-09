https://sputnik-georgia.ru/20230309/pochemu-gruzinskaya-mechta-otkazalas-ot-skandalnykh-zakonoproektov--otvet-glavy-partii-275644779.html

Почему "Грузинская мечта" отказалась от скандальных законопроектов – ответ главы партии

Почему "Грузинская мечта" отказалась от скандальных законопроектов – ответ главы партии

В парламенте Грузии отозвали законопроекты "об иноагентах" 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T20:33+0400

2023-03-09T20:33+0400

2023-03-09T20:33+0400

грузия

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Ничто не стоило того, чтобы рисковать жизнью и здоровьем хотя бы одного человека, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя решение отозвать скандальные законопроекты об "иноагентах". В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать законопроекты. Решение было принято на фоне акций протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". "Как вам известно, вчера, позавчера были факты насилия, были и определенные риски, однако эти риски могли возрасти. Ничто не стоило того, чтобы рисковать жизнью и здоровьем хотя бы одного человека – молодого или немолодого", – заявил Кобахидзе на брифинге. Как "Грузинская мечта" собирается отозвать скандальные законопроекты>>Была информация и конкретные ожидания в связи с определенными рисками, отметил он. "С учетом всего этого было принято решение, которое было озвучено утром", – отметил он. Как отметил Кобахидзе, политическое решение уже принято и оно не будет пересмотрено. Остаются лишь технические вопросы, добавил он. "Тот, кто пытается использовать этот технический вопрос для манипуляций, для создания насильственного заряда, что было, к сожалению, вчера и позавчера, разделяет ответственность, которая может быть с этим связана. Мы призываем политиков, которые этим спекулируют, воздержаться от подобных спекуляций", – заявил он. На последних двух акциях мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи – демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. За два дня протестов в административном порядке задержали 133 человека, пострадали несколько десятков полицейских. Резонансная инициатива Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Согласно утвержденному в первом чтении законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". "Сначала стихнут, потом обострятся" – политолог об акциях протеста в Грузии>>Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона, однако накануне стало известно, что рассмотрение, запланированное на 9 марта, не состоится. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах