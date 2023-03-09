https://sputnik-georgia.ru/20230309/pochemu-gruzinskaya-mechta-otkazalas-ot-skandalnykh-zakonoproektov--otvet-glavy-partii-275644779.html
Почему "Грузинская мечта" отказалась от скандальных законопроектов – ответ главы партии
Почему "Грузинская мечта" отказалась от скандальных законопроектов – ответ главы партии
В парламенте Грузии отозвали законопроекты "об иноагентах" 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T20:33+0400
2023-03-09T20:33+0400
2023-03-09T20:33+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
грузинская мечта
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Ничто не стоило того, чтобы рисковать жизнью и здоровьем хотя бы одного человека, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя решение отозвать скандальные законопроекты об "иноагентах". В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать законопроекты. Решение было принято на фоне акций протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". "Как вам известно, вчера, позавчера были факты насилия, были и определенные риски, однако эти риски могли возрасти. Ничто не стоило того, чтобы рисковать жизнью и здоровьем хотя бы одного человека – молодого или немолодого", – заявил Кобахидзе на брифинге. Как "Грузинская мечта" собирается отозвать скандальные законопроекты>>Была информация и конкретные ожидания в связи с определенными рисками, отметил он. "С учетом всего этого было принято решение, которое было озвучено утром", – отметил он. Как отметил Кобахидзе, политическое решение уже принято и оно не будет пересмотрено. Остаются лишь технические вопросы, добавил он. "Тот, кто пытается использовать этот технический вопрос для манипуляций, для создания насильственного заряда, что было, к сожалению, вчера и позавчера, разделяет ответственность, которая может быть с этим связана. Мы призываем политиков, которые этим спекулируют, воздержаться от подобных спекуляций", – заявил он. На последних двух акциях мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи – демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. За два дня протестов в административном порядке задержали 133 человека, пострадали несколько десятков полицейских. Резонансная инициатива Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Согласно утвержденному в первом чтении законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". "Сначала стихнут, потом обострятся" – политолог об акциях протеста в Грузии>>Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона, однако накануне стало известно, что рассмотрение, запланированное на 9 марта, не состоится. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Почему "Грузинская мечта" отказалась от скандальных законопроектов – ответ главы партии
В парламенте Грузии отозвали законопроекты "об иноагентах"
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Ничто не стоило того, чтобы рисковать жизнью и здоровьем хотя бы одного человека, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя решение отозвать скандальные законопроекты об "иноагентах".
В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать законопроекты. Решение было принято на фоне акций протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".
"Как вам известно, вчера, позавчера были факты насилия, были и определенные риски, однако эти риски могли возрасти. Ничто не стоило того, чтобы рисковать жизнью и здоровьем хотя бы одного человека – молодого или немолодого", – заявил Кобахидзе на брифинге.
Была информация и конкретные ожидания в связи с определенными рисками, отметил он.
"С учетом всего этого было принято решение, которое было озвучено утром", – отметил он.
Как отметил Кобахидзе, политическое решение уже принято и оно не будет пересмотрено. Остаются лишь технические вопросы, добавил он.
"Тот, кто пытается использовать этот технический вопрос для манипуляций, для создания насильственного заряда, что было, к сожалению, вчера и позавчера, разделяет ответственность, которая может быть с этим связана. Мы призываем политиков, которые этим спекулируют, воздержаться от подобных спекуляций", – заявил он.
На последних двух акциях мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи – демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.
За два дня протестов в административном порядке задержали 133 человека, пострадали несколько десятков полицейских.
Резонансная инициатива
Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.
Согласно утвержденному в первом чтении законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона, однако накануне стало известно, что рассмотрение, запланированное на 9 марта, не состоится.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
"Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.