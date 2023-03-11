https://sputnik-georgia.ru/20230311/gruziya-prodolzhaet-borbu-s-mramornymi-klopami-275699571.html

Грузия продолжает борьбу с мраморными клопами

Грузия продолжает борьбу с мраморными клопами

Мраморные клопы появились в Грузии в 2015 году, с тех пор власти предпринимают меры для борьбы с вредителем 11.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-11T13:05+0400

2023-03-11T13:05+0400

2023-03-11T13:05+0400

грузия

новости

общество

национальное агентство продовольствия грузии

мраморный клоп

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии активно продолжают мероприятия по борьбе с мраморными клопами. Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы.Координационный центр управления борьбой с мраморным клопом Национального агентства продовольствия приступает к мониторингу насекомых и активно продолжает информационные встречи с населением. По результатам первого этапа мероприятий в районах, где наблюдается большая концентрация вредителя, будут установлены специальные станции для их привлечения и уничтожения, что позволит снизить численность вредителей и поможет определить точную площадь их распространения. С учетом результатов мониторинга по мере и биологического цикла вредителя, вместе с увеличением температуры воздуха, будут планироваться мероприятия по уничтожению насекомых. Грузия и Азербайджан договорились о совместных проектах по мелиорации>>Национальное агентство продовольствия призывает жителей к активному участию в мероприятиях по борьбе с вредителями. Для защиты урожая своевременно проводить мероприятия, предусмотренные агрокалендарем в садах фундука и других сельскохозяйственных культурах. Национальное агентство продовольствия отмечает, что благодаря мерам, предпринятым государством в последние годы, ареал распространения вредителя не увеличился и локализован только в Западной Грузии. Однако для профилактики системы мониторинга будут размещены и в Восточной Грузии. Власти Грузии планируют вложить в развитие сельского хозяйства семь млрд лари >>Для борьбы с мраморными клопами правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, мраморный клоп