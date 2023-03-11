https://sputnik-georgia.ru/20230311/politolog-v-gruzii-poyavilas-novaya-prosloyka-obschestva-bez-politicheskogo-lidera-275708992.html

Политолог: в Грузии появилась новая прослойка общества без политического лидера

Политолог: в Грузии появилась новая прослойка общества без политического лидера

Леван Гамбашидзе считает, что в политику пора прийти людям, которые действительно пользуются авторитетом у молодежи 11.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-11T22:08+0400

2023-03-11T22:08+0400

2023-03-11T22:29+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

политика

грузия

новости

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. В Грузии появилась новая общественная прослойка, которую не могут контролировать политические партии, заявил философ и политолог Леван Гамбашидзе в эфире телеканала "ТВ Пирвели". Три дня протестов, во главе которых стояли студенты и молодежь, привели к тому, что правящая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выполнила все их требования за кратчайшие сроки: законопроекты об "иноагентах" были отозваны, а все задержанные во время беспорядков на акциях были освобождены. "То, что произошло сейчас на акции, показало, что в Грузии есть большое общественное пространство, которое политики не контролируют. Если посмотреть на плакаты с акции, то они больше похожи на тексты "мемов" и сообщений в молодежных соцсетях, а не на те монументальные лозунги, к которым мы привыкли", – сказал Гамбашидзе. Законопроект об иноагентах: в "Грузинской мечте" рассказали о главной ошибке>>Сейчас политики начнут охоту за этой прослойкой общества, при этом завоевать симпатии будут пытаться как власти, так и оппозиция, отметил эксперт. "Для этого нужна перманентная работа, и партии должны работать над этим и измениться сами. Я думаю, что в политику пора прийти людям, которые действительно пользуются авторитетом у молодежи, так как политика перестала быть только внутренней борьбой за власть", – сказал Гамбашидзе. При это он отметил, что помимо того, что политики не контролируют большую часть общества, среди них нет явного политического лидера, которого не стыдно поддержать в условиях сильного пиара со стороны правящей партии "Грузинская мечта", благодаря которому большинство были очернены. "Сейчас нет явного лидера в политике, про которого не стыдно сказать, что я его поддерживаю. Определилось несколько лидеров, но к ним есть недоверие", – сказал Гамбашидзе. Когда общество против Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как все западные партнеры Грузии, так и значительная часть грузинской общественности, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для прозрачности финансирования НПО. И хотя "Грузинская мечта" обещала, что принятие окончательной версии законопроекта будет возможно только после одобрения консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы, Венецианской комисии, и только в соответствии с европейскими стандартами, общество не поверило обещаниям. Позже часть лидеров "Грузинской мечты" признали, что не смогли убедить общественность в полезности инициативы, а пиар-кампания оппозиции о том, что проект, принимаемый парламентом Грузии, аналогичен российском закону и противоречит стремлению Грузии стать членом ЕС, оказалась сильнее. В Грузии хотели совершить попытку силовой смены власти – Лавров>>Сразу после принятия проекта "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии начался многотысячный протест. В период со дня принятия, 7 марта, до окончательного отзыва проекта, 10 марта, в центре Тбилиси у здания парламента проходили масштабные митинги, в которых основную роль играли студенты. Акции протеста переходили в столкновения с полицией – агрессивно настроенная молодежь рушила заграждения вокруг парламента и ближайшую инфраструктуру, ломала стекла зданий, поджигала автомобили и мусорные баки и бросалась в полицию различными предметами. В ответ полиция использовала перцовый спрей, водометы и слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали 58 полицейских, точное число пострадавших участников акций неизвестно до сих пор, хотя МВД Грузии подтверждает сам факт, что части протестующих понадобилась медицинская помощь. Полиция задержала на акции 133 человека, в том числе одного за нападение на полицейского. Между тем специальная следственная служба уже возбудила уголовное дело по более чем 20 фактам превышения полицией своих полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, политика, грузия, новости, тбилиси