https://sputnik-georgia.ru/20230311/skolko-investitsiy-poluchila-gruziya-v-2022-godu--novye-dannye-275695718.html

Сколько инвестиций получила Грузия в 2022 году – новые данные

Сколько инвестиций получила Грузия в 2022 году – новые данные

Основной причиной роста инвестиций называется увеличение акционерного капитала компаний и реинвестиций 11.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-11T10:10+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2022 году, по предварительной оценке, вырос на 61,1% по сравнению с уточненными данными 2021 года и составил 2 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Основной причиной роста инвестиций называется увеличение акционерного капитала компаний и реинвестиций. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. По предварительным данным, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в четвертом квартале 2022 года составляет 324 миллиона долларов, что на 21,2% меньше по сравнению с октябрем-декабрем 2021 года. Инвестиции также поступили из Нидерландов, Ирландии, Китая, Турции, Чехии, России, Японии и других стран. Куда вкладывают? Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2022 году были финансовая и страховая, недвижимость, водоснабжение, отдых, искусство, развлечение, и энергетика. Инвестиции также вкладывали в информацию и коммуникации, обрабатывающую промышленность, строительство, транспорт, торговлю, гостиницы и рестораны, образование, административную деятельность, здравоохранение, сельское хозяйство, горнодобывающую деятельность, профессиональную и научную деятельность. Реинвестиции Одним из важных факторов в экономике в третьем квартале стал большой объем реинвестиций – они выросли на 67,5% и составили примерно 1,3 миллиарда долларов. В 2021 году реинвестиции составляли около 770 миллиона долларов. Основной причиной большого объема реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы. Правительство Грузии планирует отказаться от "эстонской модели" налогообложения >>С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%. Инвестиционная политика Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована. При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления. Инвестиций оказалось больше: в Грузии пересчитали показатель за 2021 год >>Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС. В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, инвестиции, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"