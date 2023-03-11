https://sputnik-georgia.ru/20230311/v-tbilisi-snova-protest---na-etot-raz-protiv-armii-275705498.html

В Тбилиси снова протест – на этот раз против службы армии

В Тбилиси снова протест – на этот раз против службы армии

Протестующие требуют от властей Грузии создания соответствующих условий в армии 11.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-11T18:56+0400

2023-03-11T18:56+0400

2023-03-11T19:19+0400

грузия

новости

новый политический центр – гирчи

политика

министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Оппозиционная партия "Новый политический центр – Гирчи" собрала акцию против призыва на обязательную военную службу в центре Тбилиси у здания парламента. Участники акции пришли с плакатами "Нет рабству", "Нет срочной службе" и требуют введения добровольной службы в армии. "Мы требуем, чтобы армия была добровольной и никого не призывали вопреки его желанию. Если правительство утверждает, что они патриоты и думают о населении, обороноспособности и армии, то пусть создадут соответствующие условия в армии, платят достойную зарплату военным, и тогда народ пойдет добровольно в армию", – депутат от партии "Гирчи" Александр Раквиашвили.Призыв в армию студентам не грозит: Минобороны Грузии о новой инициативе>>Парламент Грузии проголосует в первом чтении за обновленную версию Кодекса обороны после 20 марта. Кодекс по новому регулирует призыв на срочную службу и другие вопросы, связанные с грузинской армией. Новшества призыва Согласно поправкам возраст призывников останется неизменным – с 18 до 27 лет.Сам призыв будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба". При этом он будет осуществляться из списка срочников на основании случайной выборки.Призыву на срочную службу не будут подлежать:- признанные негодными для национальной срочной службы по состоянию здоровья;- прошедшие альтернативную военную службу в Вооруженных силах другой страны; - судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений;- лица со статусом ОВЗ;- единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб в боях за территориальную целостность Грузии или на военной службе;- члены парламента.Кроме того, по решению правительства от военной службы могут освободить особо талантливых детей.При этом члены парламента, единственные сыновья и прошедшие службу в других странах могут по желанию пройти службу в Грузии.Срочная служба будет оплачиваться и включать отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы:- служба в боевом подразделении – срок полгода;- служба в подразделениях охраны и обеспечения – срок восемь месяцев;- служба для получения младшего командирского звания и на определенную специальность – срок 11 месяцев.По действующему законодательству, срок срочной службы составляет один год и не предполагает отпусков.А вот по новой норме проходящие срочную службу сроком в полгода и в восемь месяцев получат оплачиваемый отпуск в течение 10 календарных дней, а при службе сроком 11 месяцев отпуск составит 15 календарных дней.Каждому срочнику будут полагаться еще 10 дней оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.За год от армии в Грузии откосили 12 тысяч человек >>Кроме того, срочникам при любом из трех вариантов службы будет полагаться отдых в официальные выходные дни. Исключением станут лишь учения или особый режим, а также дисциплинарное наказание.А также за призывниками будут сохранять рабочее место на время службы, зарплату при работе в госучреждении, все льготы, которые он получал до призыва, а также дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, новый политический центр – гирчи, политика, министерство обороны грузии