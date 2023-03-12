https://sputnik-georgia.ru/20230312/gruzinskiy-basketbolist-dobilsya-istoricheskogo-rezultata-v-chempionate-ispanii-275717117.html

Грузинский баскетболист добился исторического результата в чемпионате Испании

Грузинский баскетболист добился исторического результата в чемпионате Испании

С 15 победами и шестью поражениями "Тенерифе" находится на четвертом месте в чемпионате Испании 12.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-12T17:11+0400

2023-03-12T17:11+0400

2023-03-12T17:11+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Грузинский центровой испанского "Тенерифе" Георгий Шермадини в 11 раз был признан самым ценным игроком чемпионата по итогам месяца, он стал первым легионером, получившим награду МVP более десяти раз. MVP – титул, который ежемесячно присуждается самому ценному игроку чемпионата Испании (Лига Эндеса). Самые ценные игроки определяются также после каждого матча, тура и по итогам всего сезона. Шермадини завоевал титул МVP в январе. Награду грузинскому баскетболисту вручили во время матча с "Хувентудой" из Бадалоны. Клуб Шермадини с легкостью обыграл соперника – 85:68. Шермадини помог "Тенерифе" выиграть Межконтинентальный кубок >>Грузинский центровой провел на поле 24 минуты, набрав 19 очков, сделал семь подборов и один блок-шот. Шермадини также реализовал пять из семи двухочковых и девять из десяти штрафных бросков. Игра Шермадини была признана лучшей среди игроков обеих команд, и он заслуженно стал также MVP матча. С 15 победами и шестью поражениями "Тенерифе" находится на четвертом месте в чемпионате Испании. Следующий матч состоится 18 марта в гостевом режиме против "Обрадорио".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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