Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230312/gruzinskiy-basketbolist-dobilsya-istoricheskogo-rezultata-v-chempionate-ispanii-275717117.html
Грузинский баскетболист добился исторического результата в чемпионате Испании
Грузинский баскетболист добился исторического результата в чемпионате Испании
С 15 победами и шестью поражениями "Тенерифе" находится на четвертом месте в чемпионате Испании 12.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-12T17:11+0400
2023-03-12T17:11+0400
спорт
грузия
новости
георгий шермадини
испания
баскетбол
новости грузинского баскетбола
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23696/33/236963382_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4a844141e4e6c3a4783b7cea5ac2c21c.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Грузинский центровой испанского "Тенерифе" Георгий Шермадини в 11 раз был признан самым ценным игроком чемпионата по итогам месяца, он стал первым легионером, получившим награду МVP более десяти раз. MVP – титул, который ежемесячно присуждается самому ценному игроку чемпионата Испании (Лига Эндеса). Самые ценные игроки определяются также после каждого матча, тура и по итогам всего сезона. Шермадини завоевал титул МVP в январе. Награду грузинскому баскетболисту вручили во время матча с "Хувентудой" из Бадалоны. Клуб Шермадини с легкостью обыграл соперника – 85:68. Шермадини помог "Тенерифе" выиграть Межконтинентальный кубок &gt;&gt;Грузинский центровой провел на поле 24 минуты, набрав 19 очков, сделал семь подборов и один блок-шот. Шермадини также реализовал пять из семи двухочковых и девять из десяти штрафных бросков. Игра Шермадини была признана лучшей среди игроков обеих команд, и он заслуженно стал также MVP матча. С 15 победами и шестью поражениями "Тенерифе" находится на четвертом месте в чемпионате Испании. Следующий матч состоится 18 марта в гостевом режиме против "Обрадорио".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
испания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23696/33/236963382_132:0:1912:1335_1920x0_80_0_0_09784c14e75466f0a3282bd89a9e0dbf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, георгий шермадини, испания, баскетбол, новости грузинского баскетбола
спорт, грузия, новости, георгий шермадини, испания, баскетбол, новости грузинского баскетбола

Грузинский баскетболист добился исторического результата в чемпионате Испании

17:11 12.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer / Баскетболист сборной Грузии Георгий Шермадини
Баскетболист сборной Грузии Георгий Шермадини - Sputnik Грузия, 1920, 12.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
Подписаться на
НовостиTelegram
С 15 победами и шестью поражениями "Тенерифе" находится на четвертом месте в чемпионате Испании
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Грузинский центровой испанского "Тенерифе" Георгий Шермадини в 11 раз был признан самым ценным игроком чемпионата по итогам месяца, он стал первым легионером, получившим награду МVP более десяти раз.
MVP – титул, который ежемесячно присуждается самому ценному игроку чемпионата Испании (Лига Эндеса). Самые ценные игроки определяются также после каждого матча, тура и по итогам всего сезона.
Шермадини завоевал титул МVP в январе. Награду грузинскому баскетболисту вручили во время матча с "Хувентудой" из Бадалоны. Клуб Шермадини с легкостью обыграл соперника – 85:68.
Шермадини помог "Тенерифе" выиграть Межконтинентальный кубок >>
Грузинский центровой провел на поле 24 минуты, набрав 19 очков, сделал семь подборов и один блок-шот. Шермадини также реализовал пять из семи двухочковых и девять из десяти штрафных бросков. Игра Шермадини была признана лучшей среди игроков обеих команд, и он заслуженно стал также MVP матча.
С 15 победами и шестью поражениями "Тенерифе" находится на четвертом месте в чемпионате Испании. Следующий матч состоится 18 марта в гостевом режиме против "Обрадорио".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0