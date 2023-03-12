https://sputnik-georgia.ru/20230312/obedinenie-aeroportov-gruzii-vpervye-predstalo-na-vystavke-itb-berlin-275714764.html

Объединение аэропортов Грузии впервые предстало на выставке ITB Berlin

Объединение аэропортов Грузии впервые предстало на выставке ITB Berlin

Объединение аэропортов Грузии впервые предстало на выставке ITB Berlin 12.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-12T15:13+0400

2023-03-12T15:13+0400

2023-03-12T15:13+0400

грузия

новости

туризм

объединение аэропортов грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263511032_42:0:2414:1334_1920x0_80_0_0_af30810b7f8e92e5d7cf1758976482a8.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии впервые приняло участие в международной выставке в Германии ITB Berlin, сообщает пресс-служба объединения. Международная выставка ITB Berlin 2023, страной-хозяйкой которой в этом году довелось стать Грузии, прошла в Германии на этой неделе. Выставка открылась грандиозным грузинским концертом, программа которой была насыщенной и многообразной. В рамках выставки директор объединения Ираклий Каркашадзе провел встречи с авиакомпаниями и с другими представителями авиационной индустрии. По словам Каркашадзе, масштаб форума очень большой и у Объединения аэропортов Грузии есть возможность показать потенциал грузинских аэропортов примерно 200 тысячам посетителей. "Исторически Германия является нашим самым стратегическим направлением. К летнему сезону в направлении 9 городов Германии у нас будут прямые регулярные полеты как из тбилисского, так из кутаисского аэропортов", – подчеркнул Каркашадзе. Лозунг Грузии на ITB Berlin 2023 – "Безграничное гостеприимство". Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новая статистика >>На торжественном гала-открытии присутствовали около 2,5 тысячи гостей высокого ранга из 181 страны мира. Гости могли ознакомиться с грузинской культурой, традициями и кухней. Около 80 представителей турсектора Грузии провели презентации на стенде Грузии, размещенной на 950 квадратных метрах. В 2019 году до пандемии коронавируса выставка приняла 10 тысяч участников из 181 страны. Выставку посетили 160 тысяч гостей. Мероприятие освещали 500 представителей международных СМИ. ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, туризм, объединение аэропортов грузии