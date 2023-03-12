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Объединение аэропортов Грузии впервые предстало на выставке ITB Berlin
Объединение аэропортов Грузии впервые предстало на выставке ITB Berlin
Объединение аэропортов Грузии впервые предстало на выставке ITB Berlin 12.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-12T15:13+0400
2023-03-12T15:13+0400
2023-03-12T15:13+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии впервые приняло участие в международной выставке в Германии ITB Berlin, сообщает пресс-служба объединения. Международная выставка ITB Berlin 2023, страной-хозяйкой которой в этом году довелось стать Грузии, прошла в Германии на этой неделе. Выставка открылась грандиозным грузинским концертом, программа которой была насыщенной и многообразной. В рамках выставки директор объединения Ираклий Каркашадзе провел встречи с авиакомпаниями и с другими представителями авиационной индустрии. По словам Каркашадзе, масштаб форума очень большой и у Объединения аэропортов Грузии есть возможность показать потенциал грузинских аэропортов примерно 200 тысячам посетителей. "Исторически Германия является нашим самым стратегическим направлением. К летнему сезону в направлении 9 городов Германии у нас будут прямые регулярные полеты как из тбилисского, так из кутаисского аэропортов", – подчеркнул Каркашадзе. Лозунг Грузии на ITB Berlin 2023 – "Безграничное гостеприимство". Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новая статистика >>На торжественном гала-открытии присутствовали около 2,5 тысячи гостей высокого ранга из 181 страны мира. Гости могли ознакомиться с грузинской культурой, традициями и кухней. Около 80 представителей турсектора Грузии провели презентации на стенде Грузии, размещенной на 950 квадратных метрах. В 2019 году до пандемии коронавируса выставка приняла 10 тысяч участников из 181 страны. Выставку посетили 160 тысяч гостей. Мероприятие освещали 500 представителей международных СМИ. ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, объединение аэропортов грузии
грузия, новости, туризм, объединение аэропортов грузии
Объединение аэропортов Грузии впервые предстало на выставке ITB Berlin
Объединение аэропортов Грузии впервые предстало на выставке ITB Berlin
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии впервые приняло участие в международной выставке в Германии ITB Berlin, сообщает пресс-служба объединения.
Международная выставка ITB Berlin 2023, страной-хозяйкой которой в этом году довелось стать Грузии, прошла в Германии на этой неделе. Выставка открылась грандиозным грузинским концертом, программа которой была насыщенной и многообразной.
В рамках выставки директор объединения Ираклий Каркашадзе провел встречи с авиакомпаниями и с другими представителями авиационной индустрии.
"У нас есть возможность максимально представить в Германии всю страну, своей культурой, традициями, природой и гостеприимством, которым каждый из нас принимает иностранных гостей в Грузии. А первое впечатление у них о нашей стране складывается именно с аэропорта", – заявил Каркашадзе.
По словам Каркашадзе, масштаб форума очень большой и у Объединения аэропортов Грузии есть возможность показать потенциал грузинских аэропортов примерно 200 тысячам посетителей.
"Исторически Германия является нашим самым стратегическим направлением. К летнему сезону в направлении 9 городов Германии у нас будут прямые регулярные полеты как из тбилисского, так из кутаисского аэропортов", – подчеркнул Каркашадзе.
Лозунг Грузии на ITB Berlin 2023 – "Безграничное гостеприимство".
На торжественном гала-открытии присутствовали около 2,5 тысячи гостей высокого ранга из 181 страны мира. Гости могли ознакомиться с грузинской культурой, традициями и кухней.
Около 80 представителей турсектора Грузии провели презентации на стенде Грузии, размещенной на 950 квадратных метрах.
В 2019 году до пандемии коронавируса выставка приняла 10 тысяч участников из 181 страны. Выставку посетили 160 тысяч гостей. Мероприятие освещали 500 представителей международных СМИ.
ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.