https://sputnik-georgia.ru/20230312/premer-gruzii-otzyv-zakonoproektov-o-inoagentakh-byl-pravilnym-resheniem-275720984.html

Премьер Грузии: отзыв законопроектов об "иноагентах" был правильным решением

Премьер Грузии: отзыв законопроектов об "иноагентах" был правильным решением

Гарибашвили поблагодарил главу МВД и сотрудников ведомства, которые не позволили дестабилизировать ситуацию 12.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-12T23:27+0400

2023-03-12T23:27+0400

2023-03-12T23:57+0400

грузия

политика

новости

ираклий гарибашвили

вахтанг гомелаури

грузинская мечта

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/07/275557799_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_27defad85a3335de4165b117cec7e261.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Решение об отзыве законопроекта об "иноагентах" было наиболее правильным и обоснованным, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя акции протеста в Тбилиси. На массовые акции протеста в Тбилиси 7-10 марта, против принятия законов об "иноагентах", вышла часть грузинской общественности и оппозиция. Некоторые протестующие приняли решение прорвать ограждения и пройти на территорию парламента. После этого спецназ применил против них слезоточивый газ, водометы и перцовый спрей. Результатом акций стал отзыв обоих законопроектов "Грузинской мечтой". Глава правительства не исключил, что радикальная оппозиция могла сама организовать убийство нескольких студентов на акции, чтобы дестабилизировать обстановку. По словам премьер-министра, правительство позаботилось о стабильности и мире в стране, отозвав этот законопроект. Гарибашвили поблагодарил главу МВД Вахтанга Гомелаури и сотрудников ведомства, которые не позволили дестабилизировать ситуацию. Экс-президент Грузии не хочет революции, но выступает за смену власти >>"Я наблюдал за этим процессом от начала до конца и знаю, насколько профессионально ребята выполнили это сложнейшее задание. Было очень сложно, чтобы там не произошло какое-либо несчастье. Бог защитил нас и мы благодарим Господа... Наша полиция очень хорошо поработала, проявила стойкость, высокий профессионализм и вместе с тем, конечно же, еще раз показала наше главное лицо – гуманность", – сказал Гарибашвили. Участники протестных акций в Тбилиси, в основном молодежь и студенты, в своих выступлениях высказывались отрицательно не только в адрес правящей партии, но и оппозиции. Так, одному из лидеров оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгию Вашадзе не дали выступить на акции 10 марта и буквально выгнали его. Депутат: цель радикальной оппозиции – открыть в Грузии второй фронт >>В результате столкновений во время акций протеста пострадали 58 полицейских, точное число пострадавших участников акций неизвестно до сих пор, хотя МВД Грузии подтверждает сам факт, что части протестующих понадобилась медицинская помощь. Полиция задержала на акции 133 человека, в том числе одного за нападение на полицейского. Среди задержанных – лидер оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе. Между тем специальная следственная служба уже возбудила уголовное дело по более чем 20 фактам превышения полицией своих полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, вахтанг гомелаури, грузинская мечта, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах