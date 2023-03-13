https://sputnik-georgia.ru/20230313/bayden-ne-pomog--aktsii-amerikanskikh-bankov-upali-posle-rechi-prezidenta-275753083.html

Байден не помог – акции американских банков упали после речи президента

Байден не помог – акции американских банков упали после речи президента

В течение первого часа Western Alliance потерял в цене на 77%, First Republic Bank – 66%, а Customers Bancorp – почти 51% 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T23:05+0400

2023-03-13T23:05+0400

2023-03-13T23:05+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Акции крупнейших американских банков начали терять в цене после заверений президента США о стойкости финансовой системы страны.В понедельник, 13 марта, президент США Джо Байден выступил со срочным обращением к населению на фоне краха банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, в котором заверил в устойчивости финансового сектора страны.После речи главы государства акции крупнейших американских банков начали падать. В частности, в течение первого часа Western Alliance потерял в цене на 77%, First Republic Bank – 66%, а Customers Bancorp – почти 51%.Трамп предрек США новую Великую депрессию >>Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank. Это стало крупнейшим банкротством банка в Соединенных Штатах Америки после финансового кризиса 2008 года. SVB потерпел крах из-за роста учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, что повлекло обесценение активов на балансах многих финансовых институтов.Помимо этого, 12 марта стало известно о закрытии властями крупного нью-йоркского Signature Bank – такое решение было принято ввиду системных рисков. 8 марта в США закрылся крипто-ориентированный банк Silvergate.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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