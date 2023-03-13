https://sputnik-georgia.ru/20230313/fitch-prognoziruet-rost-tseny-na-neft-i-snizhenie--na-gaz-275750119.html

Fitch прогнозирует рост цены на нефть и снижение на газ

Fitch прогнозирует рост цены на нефть и снижение на газ

Аналитики агентства ожидают, что нефтерынок останется напряженным в среднесрочной перспективе с учетом довольно низких свободных мощностей и растущего спроса 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T20:41+0400

2023-03-13T20:41+0400

2023-03-13T20:47+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило свои прогнозы по ценам на нефть на 2024-2025 годы, ожидая, что геополитические проблемы продлят период высоких цен на "черное золото", следует из отчета компании.В то же время агентство снизило оценки в отношении стоимости газа в Европе и в США на 2023-2024 годы из-за снижения спроса в еврозоне и наличия достаточных запасов сжиженного природного газа (СПГ) – выше среднего – в газохранилищах, а также в ожидании увеличения производства в Штатах, пишет Sputnik Азербайджан.Нефтерынок, вероятно, останется напряженным в среднесрочной перспективе, учитывая довольно низкие свободные мощности и растущий спрос, считают аналитики агентства. При этом, как следует из отчета, аналитики ожидают, что рынок постепенно адаптируется, в частности благодаря росту производства как вне ОПЕК, так и перспективам увеличения мощностей в странах ОПЕК, особенно в Саудовской Аравии и ОАЭ."Мы увеличили наше предположение по дифференциалу Brent-WTI до $5 за баррель на 2023-2025 годы, отражая более широкую текущую рыночную разницу, которая вряд ли сократится в ближайшем будущем из-за более высоких транспортных расходов и волатильности рынка. Мы предполагаем, что разница снизится до $3 за баррель с 2026 года", – предполагают специалисты Fitch.Цены на нефть повышаются на фоне ослабления доллара >>Аналитики считают, что рынок в настоящее время в целом сбалансирован, несмотря на постепенное открытие Китая. Последнее может привести к увеличению спроса, если к этому прибавить тот факт, что экспорт нефти из России перенаправляется, а не существенно сокращается.Прогноз по ценам на газ сниженFitch Ratings вдвое снизил прогноз на ожидаемую цену на газ на европейском хабе TTF и американском Henry Hub на 2023 год.Агентство ожидает, что рынок в Европе также будет сбалансирован в 2023 году, хотя волатильность цен может сохраниться из-за наличия СПГ на мировых рынках и дальнейших усилий по сдерживанию спроса со стороны промышленных и бытовых потребителей.Fitch снизил прогноз цен на площадке Henry Hub до $3,5 с $5 за 1 тыс. кубических футов в 2023 году и до $3,5 с $4 в 2024 году."Понижение прогнозов стало следствием более теплой погоды как в Северной Америке, так и в Европе, а также ожиданий роста добычи, в особенности на сланцевом месторождении Хейнсвилл и в Пермском бассейне", – говорится в сообщении Fitch.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, экономика, fitch ratings, опек, европа, сша, саудовская аравия, цены на нефть, тарифы на газ