https://sputnik-georgia.ru/20230313/glava-pravitelstva-adzharii-vyrazil-soboleznovaniya-seme-pogibshego-v-batumi-rebenka-275748649.html

Глава правительства Аджарии выразил соболезнования семье погибшего в Батуми ребенка

Глава правительства Аджарии выразил соболезнования семье погибшего в Батуми ребенка

Трагедия, развернувшаяся на батумском бульваре, потрясла каждого из нас, говорится в заявлении Рижвадзе 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T19:29+0400

2023-03-13T19:29+0400

2023-03-13T19:29+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе выразил соболезнования семье погибшего в результате несчастного случая в Батуми подростка. Трагедия произошла в воскресенье, 12 марта. Из-за сильного ветра на территории батумского бульвара перевернулся батут, в результате чего пострадали двое несовершеннолетних. Один из них, 9-летний ребенок, скончался в результате полученных травм. Второй несовершеннолетний находится в клинике. Оба ребенка приходятся друг друга братьями. По его словам, полиция незамедлительно приступила к расследованию деталей трагедии. За результатами расследования последуют адекватные меры. "МВД незамедлительно начало расследование по факту, задержан один человек по обвинению в нарушении правил безопасности. Расследование прольет свет на все подробности трагедии, будет осуществлено адекватное реагирование", — заявил председатель правительства Аджарии. Гибель ребенка в Батуми – полиция задержала владельца аттракциона >>Сотрудники департамента полиции Аджарии в результате проведенных следственно-процессуальных действий задержали в понедельник 65-летнего мужчину в рамках расследования дела о гибели ребенка на батумском бульваре. Следствие ведется по части второй статьи 240 Уголовного кодекса Грузии "Нарушение правил техники безопасности, повлекшее гибель людей".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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