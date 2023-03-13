https://sputnik-georgia.ru/20230313/glava-pravitelstva-adzharii-vyrazil-soboleznovaniya-seme-pogibshego-v-batumi-rebenka-275748649.html
Глава правительства Аджарии выразил соболезнования семье погибшего в Батуми ребенка
Глава правительства Аджарии выразил соболезнования семье погибшего в Батуми ребенка
Трагедия, развернувшаяся на батумском бульваре, потрясла каждого из нас, говорится в заявлении Рижвадзе 13.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-13T19:29+0400
2023-03-13T19:29+0400
2023-03-13T19:29+0400
грузия
новости
аджария
происшествия
батуми
торнике рижвадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1d/263235589_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_f6eef988738bf4ed60bc1bf578b5bdf9.jpg
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе выразил соболезнования семье погибшего в результате несчастного случая в Батуми подростка. Трагедия произошла в воскресенье, 12 марта. Из-за сильного ветра на территории батумского бульвара перевернулся батут, в результате чего пострадали двое несовершеннолетних. Один из них, 9-летний ребенок, скончался в результате полученных травм. Второй несовершеннолетний находится в клинике. Оба ребенка приходятся друг друга братьями. По его словам, полиция незамедлительно приступила к расследованию деталей трагедии. За результатами расследования последуют адекватные меры. "МВД незамедлительно начало расследование по факту, задержан один человек по обвинению в нарушении правил безопасности. Расследование прольет свет на все подробности трагедии, будет осуществлено адекватное реагирование", — заявил председатель правительства Аджарии. Гибель ребенка в Батуми – полиция задержала владельца аттракциона >>Сотрудники департамента полиции Аджарии в результате проведенных следственно-процессуальных действий задержали в понедельник 65-летнего мужчину в рамках расследования дела о гибели ребенка на батумском бульваре. Следствие ведется по части второй статьи 240 Уголовного кодекса Грузии "Нарушение правил техники безопасности, повлекшее гибель людей".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
аджария
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1d/263235589_239:247:1608:1274_1920x0_80_0_0_0dfb5781c1571f4ae690e1ba8f41f503.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, аджария, происшествия, батуми, торнике рижвадзе
грузия, новости, аджария, происшествия, батуми, торнике рижвадзе
Глава правительства Аджарии выразил соболезнования семье погибшего в Батуми ребенка
Трагедия, развернувшаяся на батумском бульваре, потрясла каждого из нас, говорится в заявлении Рижвадзе
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе выразил соболезнования семье погибшего в результате несчастного случая в Батуми подростка.
Трагедия произошла в воскресенье, 12 марта. Из-за сильного ветра на территории батумского бульвара перевернулся батут, в результате чего пострадали двое несовершеннолетних. Один из них, 9-летний ребенок, скончался в результате полученных травм. Второй несовершеннолетний находится в клинике. Оба ребенка приходятся друг друга братьями.
"Трагедия, развернувшаяся на батумском бульваре, потрясла каждого из нас. Сердечно разделяю глубочайшую скорбь семьи, родных и близких погибшего подростка. Желаю выздоровления и скорейшего возвращения в семью еще одному несовершеннолетнему, пострадавшему во время трагедии", – говорится в заявлении Рижвадзе.
По его словам, полиция незамедлительно приступила к расследованию деталей трагедии. За результатами расследования последуют адекватные меры.
"МВД незамедлительно начало расследование по факту, задержан один человек по обвинению в нарушении правил безопасности. Расследование прольет свет на все подробности трагедии, будет осуществлено адекватное реагирование", — заявил председатель правительства Аджарии.
Сотрудники департамента полиции Аджарии в результате проведенных следственно-процессуальных действий задержали в понедельник 65-летнего мужчину в рамках расследования дела о гибели ребенка на батумском бульваре.
Следствие ведется по части второй статьи 240 Уголовного кодекса Грузии "Нарушение правил техники безопасности, повлекшее гибель людей".