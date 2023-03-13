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"Нацдвижение" помогает "Грузинской мечте" сохранить власть – оппозиционер
"Нацдвижение" помогает "Грузинской мечте" сохранить власть – оппозиционер
Правда вскоре всплывет наружу, убежден оппозиционный политик 13.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-13T14:58+0400
2023-03-13T14:58+0400
2023-03-13T14:59+0400
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грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) и экс-министр обороны Вано Мерабишвили помогают правящей партии сохранить власть – их заявления входят в интересы "Грузинской мечты", заявил депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Михаил Даушвили.Мерабишвили ранее анонсировал начало массовых акций протеста в Грузии. По его словам, главная цель – смена власти. Экс-глава МВД уверен, что весна и лето будут интересными в Грузии. А лидер ЕНД Леван Хабеишвили ранее не исключил силового освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из заключения. Вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинской мечты" Гия Вольский на прошлой неделе заявил, что в Грузию прибыли воевавшие на Украине сторонники Саакашвили, их цель – подталкивание молодежи к госперевороту. На массовые акции протеста в Тбилиси 7-10 марта против принятия законов об "иноагентах" вышла часть грузинской общественности и оппозиция. Некоторые протестующие приняли решение прорвать ограждения и пройти на территорию парламента. После этого спецназ применил против них слезоточивый газ, водометы и перцовый спрей. Результатом акций стал отзыв обоих законопроектов "Грузинской мечтой". Депутат: цель радикальной оппозиции – открыть в Грузии второй фронт>>Премьер-министр Ираклий Гарибашвили ранее не исключил, что радикальная оппозиция могла сама организовать убийство нескольких студентов на акции, чтобы дестабилизировать обстановку. По его словам, правительство позаботилось о стабильности и мире в стране, отозвав эти законопроекты. В результате столкновений во время акций протеста пострадали 58 полицейских, точное число пострадавших участников акций неизвестно до сих пор, хотя МВД Грузии подтверждает сам факт, что части протестующих понадобилась медицинская помощь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, украина, вано мерабишвили, михаил саакашвили, леван хабеишвили, грузинская мечта
политика, грузия, новости, тбилиси, украина, вано мерабишвили, михаил саакашвили, леван хабеишвили, грузинская мечта
"Нацдвижение" помогает "Грузинской мечте" сохранить власть – оппозиционер
14:58 13.03.2023 (обновлено: 14:59 13.03.2023)
Правда вскоре всплывет наружу, убежден оппозиционный политик
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) и экс-министр обороны Вано Мерабишвили помогают правящей партии сохранить власть – их заявления входят в интересы "Грузинской мечты", заявил депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Михаил Даушвили.
Мерабишвили ранее анонсировал начало массовых акций протеста в Грузии. По его словам, главная цель – смена власти. Экс-глава МВД уверен, что весна и лето будут интересными в Грузии. А лидер ЕНД Леван Хабеишвили ранее не исключил силового освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из заключения.
"Если кто-то сегодня помогает "Грузинской мечте" в сохранении власти, то это "Нацдвижение" и Вано Мерабишвили. Их фразы, призывы и заявления входят лишь в интересы "Грузинской мечты". Почему и с какой целью они делают это – все это выяснится. Но однозначно могу сказать, что Мерабишвили помогает властям", – заявил Даушвили.
Вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинской мечты" Гия Вольский на прошлой неделе заявил, что в Грузию прибыли воевавшие на Украине сторонники Саакашвили, их цель – подталкивание молодежи к госперевороту.
На массовые акции протеста в Тбилиси 7-10 марта против принятия законов об "иноагентах" вышла часть грузинской общественности и оппозиция. Некоторые протестующие приняли решение прорвать ограждения и пройти на территорию парламента. После этого спецназ применил против них слезоточивый газ, водометы и перцовый спрей. Результатом акций стал отзыв обоих законопроектов "Грузинской мечтой".
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили ранее не исключил, что радикальная оппозиция могла сама организовать убийство нескольких студентов на акции, чтобы дестабилизировать обстановку. По его словам, правительство позаботилось о стабильности и мире в стране, отозвав эти законопроекты.
В результате столкновений во время акций протеста пострадали 58 полицейских, точное число пострадавших участников акций неизвестно до сих пор, хотя МВД Грузии подтверждает сам факт, что части протестующих понадобилась медицинская помощь.