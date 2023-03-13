https://sputnik-georgia.ru/20230313/oppozitsiya-vyberet-novogo-vitse-spikera-parlamenta-gruzii-275753601.html

Оппозиция выберет нового вице-спикера парламента Грузии

Оппозиция выберет нового вице-спикера парламента Грузии

Вице-спикер парламента избирается по выдвижению двух фракций, входящих в парламентскую оппозицию 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T23:29+0400

2023-03-13T23:29+0400

2023-03-13T23:29+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Депутаты парламента Грузии изберут нового вице-спикера из рядов оппозиции. Место вице-спикера стало вакантным после того, как оппозиционный депутат Леван Иоселиани занял должность Народного защитника. В свое время вице-спикером Иоселиани стал именно по квоте оппозиции. Если соответствующая фракция/фракции не представили/представят кандидата на пост заместителя председателя парламента, право выдвижения кандидата будет предоставлено тем фракциям в парламентской оппозиции, в которых объединено больше депутатов парламента, чем в других фракциях. В случае равного количества членов фракций предпочтение будет отдано той фракции, партия которой на парламентских выборах набрала больше голосов. На сегодняшний день большинство оппозиционеров являются членами "Национального движения". Народным защитником Грузии избран Леван Иоселиани >>Оппозиционная партия "Граждане" представила кандидатуру вице-спикера парламента Грузии Левана Иоселиани на пост омбудсмена 28 февраля. Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года. Нового защитника на осенней сессии парламента выбрать не удалось из-за разногласий правящей силы и оппозиции. Избрание Народного защитника на основании консенсуса между партиями является одной из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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