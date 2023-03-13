https://sputnik-georgia.ru/20230313/v-gruzii-raskryli-transnatsionalnoe-prestuplenie-sredi-obvinyaemykh-est-inostrantsy-275741098.html
В Грузии раскрыли транснациональное преступление, среди обвиняемых есть иностранцы
В Грузии раскрыли транснациональное преступление, среди обвиняемых есть иностранцы
Граждане Грузии и Нигерии мошенническим путем убедили иностранцев перечислить деньги в эквиваленте десятков тысяч лари 13.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-13T15:44+0400
2023-03-13T15:44+0400
2023-03-13T15:44+0400
грузия
происшествия
новости
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 13 мар – Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии раскрыла очередное транснациональное преступление, в отношении трех лиц ведется уголовное преследование по фактам мошеннического завладения крупной суммой денежных средств, принадлежащих гражданам иностранного государства, а также в легализации незаконных доходов, сообщает пресс-служба ведомства. Следствие установило, что граждане Грузии и Нигерии при помощи электронных средств установили связь с гражданами иностранных государств, пообещали им выгодное инвестирование средств и мошенническим путем убедили перечислить иностранную валюту в эквиваленте десятков тысяч лари. Впоследствии обвиняемые, чтобы легализовать полученные средства, разместили их на своих личных банковских счетах. Затем на эти средства они приобрели дорогостоящие автомобили и таким образом смогли легализовать 647 тысяч лари (более 250 тысяч долларов). Мошенничество с машинами в Грузии - иностранные компании потеряли 1,6 млн долларов >>Следствие на основании постановления суда наложило арест на три автомобиля общей стоимостью стоимостью 360 тысяч лари (более 139 тысяч долларов), зарегистрированных на имя обвиняемых. Для конфискации арестованного имущества прокуратурой будут проведены соответствующие правовые действия. Гражданам Грузии и Нигерии предъявлено обвинение по статьям 180 и 194 Уголовного кодекса Грузии – "Групповое мошенничество в крупном размере" и "Легализация незаконных доходов". Преступления наказываются тюремным заключением на срок от 6 до 9 лет и от 9 до 12 лет. Борьба с отмыванием денег является одним из приоритетов прокуратуры Грузии. Прокуратура страны активно продолжает расследование с целью установления других возможных лиц, причастных к преступлению, а также выявления и изобличения других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, генеральная прокуратура грузии
грузия, происшествия, новости, генеральная прокуратура грузии
В Грузии раскрыли транснациональное преступление, среди обвиняемых есть иностранцы
Граждане Грузии и Нигерии мошенническим путем убедили иностранцев перечислить деньги в эквиваленте десятков тысяч лари
ТБИЛИСИ, 13 мар – Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии раскрыла очередное транснациональное преступление, в отношении трех лиц ведется уголовное преследование по фактам мошеннического завладения крупной суммой денежных средств, принадлежащих гражданам иностранного государства, а также в легализации незаконных доходов, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что граждане Грузии и Нигерии при помощи электронных средств установили связь с гражданами иностранных государств, пообещали им выгодное инвестирование средств и мошенническим путем убедили перечислить иностранную валюту в эквиваленте десятков тысяч лари.
Впоследствии обвиняемые, чтобы легализовать полученные средства, разместили их на своих личных банковских счетах. Затем на эти средства они приобрели дорогостоящие автомобили и таким образом смогли легализовать 647 тысяч лари (более 250 тысяч долларов).
Следствие на основании постановления суда наложило арест на три автомобиля общей стоимостью стоимостью 360 тысяч лари (более 139 тысяч долларов), зарегистрированных на имя обвиняемых. Для конфискации арестованного имущества прокуратурой будут проведены соответствующие правовые действия.
Гражданам Грузии и Нигерии предъявлено обвинение по статьям 180 и 194 Уголовного кодекса Грузии – "Групповое мошенничество в крупном размере" и "Легализация незаконных доходов". Преступления наказываются тюремным заключением на срок от 6 до 9 лет и от 9 до 12 лет.
Борьба с отмыванием денег является одним из приоритетов прокуратуры Грузии. Прокуратура страны активно продолжает расследование с целью установления других возможных лиц, причастных к преступлению, а также выявления и изобличения других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.