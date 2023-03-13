https://sputnik-georgia.ru/20230313/v-gruzii-vypuskniki-medvuzov-sdayut-kvalifikatsionnyy-ekzamen-275750552.html
В Грузии выпускники медвузов сдают квалификационный экзамен
В Грузии выпускники медвузов сдают квалификационный экзамен
На весеннюю сессию зарегистрировано 1 090 дипломированных медиков, которые смогут завершить резидентуру при успешной сдаче экзамена 13.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-13T21:04+0400
2023-03-13T21:04+0400
2023-03-13T21:04+0400
грузия
общество
новости
образование в грузии
агентство государственного регулирования медицинской деятельности
медицина
здравоохранение в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/16/249518457_0:59:3239:1880_1920x0_80_0_0_698bab42a97df5f82af0f46ffeea27b7.jpg
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Выпускники медицинских вузов Грузии приступили к сдаче последипломного единого квалификационного экзамена, сообщает пресс-служба Агентства регулирования медико-фармацевтической деятельности. Последипломный квалификационный экзамен – процедура, успешное прохождение которой дает право дипломированному выпускнику высшего медицинского учебного заведения участвовать в получении последипломного образования (в профессиональной подготовке) для овладения какой-либо врачебной специальностью. Глава Агентства регулирования медико-фармацевтической деятельности Лика Чумбуридзе на месте ознакомилась с ходом проведения экзаменов. В Грузии 11 врачам приостановили лицензии >>По информации агентства, на весеннюю сессию зарегистрировано 1 090 дипломированных медиков, которые смогут завершить резидентуру при успешной сдаче экзамена. Государственные аттестационные экзамены начнутся 20 марта. На экзамен записались 558 человек, и в случае успешной сдачи сертификационного экзамена они получат свидетельство о самостоятельной медицинской деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/16/249518457_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_9aa11af23398790f2caeb6e50b67599a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, образование в грузии, агентство государственного регулирования медицинской деятельности, медицина, здравоохранение в грузии
грузия, общество, новости, образование в грузии, агентство государственного регулирования медицинской деятельности, медицина, здравоохранение в грузии
В Грузии выпускники медвузов сдают квалификационный экзамен
На весеннюю сессию зарегистрировано 1 090 дипломированных медиков, которые смогут завершить резидентуру при успешной сдаче экзамена
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Выпускники медицинских вузов Грузии приступили к сдаче последипломного единого квалификационного экзамена, сообщает пресс-служба Агентства регулирования медико-фармацевтической деятельности.
Последипломный квалификационный экзамен – процедура, успешное прохождение которой дает право дипломированному выпускнику высшего медицинского учебного заведения участвовать в получении последипломного образования (в профессиональной подготовке) для овладения какой-либо врачебной специальностью.
Глава Агентства регулирования медико-фармацевтической деятельности Лика Чумбуридзе на месте ознакомилась с ходом проведения экзаменов.
По информации агентства, на весеннюю сессию зарегистрировано 1 090 дипломированных медиков, которые смогут завершить резидентуру при успешной сдаче экзамена.
Государственные аттестационные экзамены начнутся 20 марта. На экзамен записались 558 человек, и в случае успешной сдачи сертификационного экзамена они получат свидетельство о самостоятельной медицинской деятельности.