https://sputnik-georgia.ru/20230313/v-gruzii-vypuskniki-medvuzov-sdayut-kvalifikatsionnyy-ekzamen-275750552.html

В Грузии выпускники медвузов сдают квалификационный экзамен

В Грузии выпускники медвузов сдают квалификационный экзамен

На весеннюю сессию зарегистрировано 1 090 дипломированных медиков, которые смогут завершить резидентуру при успешной сдаче экзамена 13.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Выпускники медицинских вузов Грузии приступили к сдаче последипломного единого квалификационного экзамена, сообщает пресс-служба Агентства регулирования медико-фармацевтической деятельности. Последипломный квалификационный экзамен – процедура, успешное прохождение которой дает право дипломированному выпускнику высшего медицинского учебного заведения участвовать в получении последипломного образования (в профессиональной подготовке) для овладения какой-либо врачебной специальностью. Глава Агентства регулирования медико-фармацевтической деятельности Лика Чумбуридзе на месте ознакомилась с ходом проведения экзаменов. В Грузии 11 врачам приостановили лицензии >>По информации агентства, на весеннюю сессию зарегистрировано 1 090 дипломированных медиков, которые смогут завершить резидентуру при успешной сдаче экзамена. Государственные аттестационные экзамены начнутся 20 марта. На экзамен записались 558 человек, и в случае успешной сдачи сертификационного экзамена они получат свидетельство о самостоятельной медицинской деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, образование в грузии, агентство государственного регулирования медицинской деятельности, медицина, здравоохранение в грузии